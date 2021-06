Ondanks nog smalle selectie gaat RKC geduldig op zoek naar versterkingen

Joseph Oosting leidt zijn eerste training als hoofdcoach van RKC vergroot

Met maar dertien veldspelers en twee doelmannen begon RKC dinsdagmorgen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er is dus nog een hoop werk aan de winkel voor technisch directeur Mo Allach, om een eredivisiewaardig elftal samen te stellen. Het toverwoord in de zoektocht naar versterkingen is geduld.

Mo Allach is inmiddels gepokt en gemazeld in de voetballerij en weet daarom als geen ander hoe te werk te gaan in de transferperiode. "Het meest geniet ik van de dynamiek. Het is een mooie uitdagende puzzelstuk om samen met de mensen in de organisatie een selectie samen te stellen. Dat gaat soms gepaard met euforie, wanneer we een speler binnen hebben. En er hoort ook teleurstelling bij, als de speler toch voor een ander plan kiest."

Bij RKC staat de technisch directeur voor een grote uitdaging: een eredivisiewaardig elftal samenstellen met beperkte middelen. Allach moet geduldig zijn, vooral omdat het nog rustig is op de transfermarkt.

"Met verdedigend voetbal worden spelers niet beter"

"Het geld moet nog gaan rollen bij de grotere clubs, maar zij wachten tot na het EK. Tot die tijd is er voor ons minder mogelijk. Maar dat zijn we gewend. Het afgelopen seizoen zijn we ook geduldig gebleven en kwamen de versterkingen pas tegen het begin van de competitie."

De prioriteiten zijn duidelijk. Een keeper staat bovenaan het lijstje, gevolgd door de posities voorin waarbij Allach hoopt op termijn een creatieve speler toe te voegen aan de selectie. Met Vurnon Anita is de club nog altijd in gesprek, om de samenwerking voort te zetten. Thijs Oosting lijkt haast zeker niet terug te keren in Waalwijk. De aanvaller werd vorig seizoen gehuurd van AZ en zag deze zomer zijn vader hoofdtrainer worden bij RKC. Toch is zijn naam nog niet gevallen in het Mandemakers Stadion.

Met Joseph Oosting hoopt Mo Allach de lijn die door Fred Grim is ingezet, door te trekken. "Met aanvallend voetbal moeten wij spelers ontwikkelen. Als we verdedigend voetbal gaan spelen, worden spelers niet beter. Bij ons leren verdedigers juist met ruimtes in de rug te dekken en afstanden in te schatten."

"Je moet soms wat creatiever zijn"

Spelers beter maken blijft het bedrijfsplan van RKC. De club komt van ver en heeft niet veel vlees op de botten. De club haalt vooral transfervrije spelers en dus moet Mo Allach ook dit seizoen weer creatief zijn. "We moeten financieel verantwoord spelers halen. Die uitdaging is niet anders dan bij bijvoorbeeld Ajax of Vitesse, want ook zij hebben een bepaald budget. Je moet bij RKC soms wat creatiever zijn."

Al met al vindt de technisch directeur het alleen maar fijn om creatief te moeten werken. "Als ik dat niet kan of niet leuk vind, had ik hier niet gezeten", vertelt hij. "Ik krijg zoveel energie van het samenwerken en het samen boeken van successen."

En de huidige vijftien spelers bij de eerste training zullen op termijn worden aangevuld. "Er is nog een lange voorbereiding te gaan. De nieuwe spelers sluiten gaandeweg aan. Geduld is een schone zaak."

