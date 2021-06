Illegale onthulling van monument: 'Tegen regelvirus is geen vaccin bestand'

Wachten op privacy instellingen... Het monument wordt onthuld. Volgende Vorige vergroot 1/2 Ondanks verbod onthult dwarse inwoner van Drimmelen toch 'zijn' kunstwerk

De onthulling van een monument van een postbootje werd door de gemeente Drimmelen afgelast vanwege de geldende coronaregels. Toch ging de bijeenkomst dinsdagmiddag 'illegaal' door. Initiatiefnemer Rinus Rasenberg had lak aan het gemeentelijk besluit. “Als de boa’s komen dan gaan we een liedje voor ze zingen", zei Rasenberg die burgerlijke ongehoorzaamheid zijn tweede natuur noemt.

De voormalige postbode Kees Schuller (93) onthulde dinsdagmiddag het monument dat herinnert aan 125 jaar postbezorging in de Biesbosch, waar vorig jaar een eind aan is gekomen. Het monument in de vorm van een bootje is ontworpen naar een idee van Rasenbergs kleinzoon en is uitgevoerd door Joris Gaymans uit Made. Het postbootje staat aan de Biesboschweg in Drimmelen

Rinus Rasenberg noemt het verbod van de gemeente 'een schande'. “De gemeente is er niet bij, dus burgemeester Gert de Kok ook niet. Op eigen houtje hebben ze ook nog twee directieleden van PostNL afgezegd, die de onthulling ook zouden bijwonen. Nou, we hebben al die lui niet meer nodig, we doen het zelf wel.”

“Die ambtenaren hebben allemaal last van een regelvirus en daar is geen vaccin tegen bestand."

De verontwaardiging van Rasenberg kon rekenen op bijval van de vijftig mensen die bij de onthulling waren. “U mag de onthulling wel laten plaatsvinden, maar met maximaal vier mensen, hebben ze me nog op het laatste moment laten weten", zegt Rasenberg. “Nou, het gaat wel door en ik heb geen invloed op het aantal mensen dat komt kijken. Misschien komen er tien of duizend. Mensen die komen kijken kan ik echt niet weigeren. Die ambtenaren hebben allemaal last van een regelvirus en daar is geen vaccin tegen bestand."

Een woordvoerder van PostNL bevestigt dat de directieleden die de onthulling zouden bijwonen, door de gemeente zijn afgebeld. De drie speciale postzegels die herinneren aan 125 jaar postbezorging in de Biesbosch zijn inmiddels wel te koop.

De gemeente Drimmelen is door Omroep Brabant twee keer gevraagd om te reageren op de 'heikele' dorpskwestie, maar heeft niet gereageerd.

