Nieuwe jodiumtabletten voor omwonenden kerncentrale, oude gaan over datum

West-Brabanders die dicht bij de Belgische kerncentrale Doel wonen, krijgen in juli nieuwe jodiumtabletten toegestuurd. Dit is nodig, omdat de houdbaarheidsdatum van de oude pillen binnenkort verstrijkt.

Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gaat het in totaal om 4100 doosjes die bestemd zijn voor de inwoners van de gemeente Woensdrecht en 2000 voor die in het dorp Wouwse Plantage. In de verpakking zitten tien tabletten, goed voor ruim dertigduizend inwoners. “Deze mensen wonen allemaal binnen een straal van twintig kilometer rond de kerncentrale", legt woordvoerster Monique Goossen uit. Dat is de zogenoemde 'eerste ring' rond Doel, waar het gevaar direct na een kernongeval het grootst is.

"De tabletten in Bergen op Zoom zijn nog houdbaar."

De tabletten werden in 2013 al aan de inwoners in deze plaatsen verstrekt. Dat was vier jaar voordat de pillen massaal onder Brabanders werden uitgedeeld. In totaal kregen in dat jaar 1,2 miljoen huishoudens binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale een doosje thuis.

“In de gemeente Bergen op Zoom, ook op steenworpafstand van de kerncentrale, zijn de pillen nog wel een langere tijd houdbaar. Deze tabletten werden in 2017 tijdens de grote campagne uitgegeven. Herverdeling is hier dan ook niet nodig”, zegt de woordvoerster.

Volgende week krijgen de ontvangers van de nieuwe jodiumpillen eerst een aankondigingskaart in de brievenbus. In de week van 13 tot en met 18 juli worden de duizenden doosjes met bijbehorende instructies via PostNL thuisbezorgd.

"Na een kernongeval is er ook nooddistributie van pillen."

De veiligheidsregio houdt er rekening mee dat sommige inwoners, buiten de straal van 20 kilometer geen tabletten meer thuis hebben liggen. “Mensen die de pillen per ongeluk hebben weggegooid of kwijt zijn, kunnen altijd zelf bij de apotheek nieuwe exemplaren kopen", aldus Goossen. "En nieuwe bewoners van de plaatsen binnen de eerste ring, kunnen er gratis halen bij de gemeente." Ze merkt op dat tijdens 'een crisis' er ook een nooddistributie van de tabletten zal zijn.

De jodiumtabletten moeten voorkomen dat iemand na een kernongeval schildklierkanker krijgt. Bij een dergelijke ramp kan radioactief jodium vrijkomen dat door het lichaam wordt opgenomen. De pillen zijn alleen bedoeld voor mensen tot veertig jaar. Boven die leeftijd is er volgens onderzoekers geen verhoogd risico op schildklierkanker. Goossen: "De tabletten werken alleen als je ze op het juiste moment inneemt. Als dat nodig is laat de overheid dat weten."

Inwoners van de gemeente Woensdrecht en Wouwse Plantage kunnen de verouderde tabletten straks inleveren bij de apotheek of als klein chemisch afval bij de milieustraat.

