Geallieerden bevrijdden Brabant en doopten de route Hell's Highway

Omroep Brabant gaat deze zomer op vakantie in eigen provincie. We nemen jou mee naar al onze 61 gemeenten en laten je leuke activiteiten en mooie verhalen zien. Deze keer staat de gemeente Son en Breugel centraal. #VerrassendBrabant

Op 17 september 1944 maakte Son en Breugel deel uit van het strijdtoneel waarop de Amerikanen en de Britten tegen de Duitsers vochten voor onze bevrijding. De Amerikaanse 101ste Luchtlandingsdivisie kreeg de opdracht om tijdens Operatie Market negen bruggen over 22 kilometer tussen Eindhoven en Veghel veilig te stellen. Het Britse 30ste Legerkorps zou dan de opmars naar Nijmegen en Arnhem kunnen uitvoeren.

Toeristen kunnen tegenwoordig een Battlefield Tour volgen langs verschillende punten op deze weg waar hard gevochten is, met uitleg over de betekenis van deze plekken in het grotere geheel van de operatie. Op sommige plaatsen zie je nu nog altijd sporen van de gevechten.