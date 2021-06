Het corona-eerbetoon van Leny: ziekenhuiscollega's vereeuwigd op het doek

Wachten op privacy instellingen... Leny kijkt met cardioloog Peter Polak naar haar schilderij Volgende Vorige vergroot 1/2 Schilderij voor personeel St Anna ziekenhuis als eerbetoon voor coronazorg

Een jaar heeft ze er in haar atelier aan gewerkt. Leny Luijsterburg uit Geldrop maakte een schilderij met daarop collega's van haar uit het St Annaziekenhuis. De voedingsassistente heeft schilderen als hobby én wilde graag een eerbetoon voor de zorg tijdens de coronacrisis. "Ik heb steeds gezegd, als het schilderij klaar is, moet corona eindelijk voorbij zijn.'

Leny zit bijna dagelijks op haar gemak in het atelier achter haar huis te schilderen. Ze komt er tot rust. Met vaak een muziekje van Julio Iglesias op de achtergrond, schildert ze de stress van zich af. En stress was er genoeg in het ziekenhuis in Geldrop, waar Leny werkt. "Tijdens de eerste coronagolf lag een hele verdieping vol met coronapatiënten, het was soms doodeng. Maar ik heb ook mensen van tussen de 80 en 90 jaar weer gezond naar buiten zien gaan."

Zo spannend als trouwdag

Leny schildert het liefst portretten van mensen. Een cursus volgde zij nooit. Ze heeft het zichzelf aangeleerd. Vorig jaar kwam ze op het idee om een schilderij als eerbetoon te maken voor haar collega's in het ziekenhuis. Van de facilitaire dienst, tot verpleegkundigen en artsen, een brede doorsnee van het ziekenhuispersoneel wilde ze vereeuwigen op het doek.

Eerst vroeg ze toestemming aan mensen en maakte foto's. Met die foto's ging ze aan de slag. Ook veel krantenartikelen over COVID-19 zijn in het schilderij verwerkt. En een wereldbol die op een virus lijkt. Omdat het een wereldwijde epidemie is.

Vlak voor de officiële onthulling zit Leny behoorlijk nerveus in haar atelier. "Het is net zo spannend als mijn trouwdag", zegt ze. Benieuwd is ze vooral naar de reacties van haar collega's.

Dinsdagmiddag is het eindelijk zover. In restaurant 'De Ontmoeting' verzamelen vrienden, familie en collega's zich voor de onthulling van het gigantische kunstwerk. Als het doek omlaag gaat en het schilderij zichtbaar is, klinken applaus en kreten van verwondering.

Mooie ogen

Cardioloog Peter polak, die zelf op het schilderij staat, reageert vol bewondering. Hij vind het kunstwerk erg geslaagd. "Het staat voor de kleinschalige zorg die wij in het Sint-Anna ziekenhuis willen bieden en de samenwerking van mensen", zegt hij. Het meest tevreden is hij over hoe Leny zijn ogen heeft geschilderd.

Leny kan tevreden zijn. Het eerbetoon is goed gevallen en het schilderij krijgt een vast plek in het ziekenhuis.

