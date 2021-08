Verjaardagsfeestje voor de koningin wordt grootste dahliaparade ter wereld

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 WEB_ZOMERSERIE_ACHTMAAL_THEEHUIS.transfer

Omroep Brabant gaat deze zomer op vakantie in eigen provincie. We nemen jou mee naar al onze 61 gemeenten en laten je leuke activiteiten en mooie verhalen zien. Deze keer staat de gemeente Zundert centraal. #VerrassendBrabant

Wie Zundert zegt, zegt het bloemencorso. Zonder twijfel het grootste evenement in Zundert en omstreken. 20 buurtschappen doen jaarlijks mee aan de kunstzinnige bloemenparade op de eerste zondag in september, mits corona geen roet in het eten gooit.

Het evenement werd voor het eerst gehouden op 8 september 1936 om de verjaardag van koningin Wilhelmina te vieren, de voorloper van Koningsdag dus. Inmiddels is het bloemencorso in Zundert uitgegroeid tot het grootste dahliacorso ter wereld.

Hoe het bloemencorso er dit jaar uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk, maar door de coronamaatregelen gaat het in ieder geval niet door de straten van het dorp rijden.

Bekijk de Omroep Brabant-uitzending van Mooi Brabant over Zundert:

Verder is Zundert natuurlijk onlosmakelijk verbonden met Vincent van Gogh, misschien wel de beroemdste Brabander aller tijden. Geboren aan de Markt, waar zijn geboortehuis helaas is afgebroken. Er staat nu vlakbij een museum dat is gewijd aan de schilder.

Zundert huisvest ook de abdij Maria Toevlucht, een trappistenabdij uit 1899 bij natuurgebied De Moeren. Ora et labora, bidden en werken, zijn de belangrijkste leefregels binnen de orde. Net als een aantal andere kloosters van deze orde is de voornaamste bron van inkomsten het trappistenbier dat binnen de kloostermuren wordt gebrouwen.

De abdij zelf en het Sterrebos achter het klooster zijn gesloten voor publiek, maar er blijft genoeg natuur over om mooie wandelingen te maken, al dan niet onder begeleiding in het nabijgelegen natuurgebied De Moeren. Omdat de abdij een plek van stilte en gebed is, wordt de wandeling vaak gebruikt om in stilte tot rust en bezinning te komen.

Wil je wat ruiger, hiken bijvoorbeeld? Dat kan in één van de andere natuurgebieden rond het dorp (Wallsteijn, De Reten, Lange Maten, Gooren en Krochten) of particulier landgoed Klein-Zundertse Heide.

Zundert heeft 22.000 inwoners. De gemeente telt vijf kernen: Zundert, Rijsbergen, Wernhout, Klein-Zundert en Achtmaal. In carnavalstijd heet ze Banaonblusserslaand. De bekendste Zundertenaar is ongetwijfeld kunstschilder Vincent van Gogh (1853-1890). Acteur Guus Dam en oud-wielrenner Jelle Nijdam komen ook uit deze gemeente.

