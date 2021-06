Slachtoffer opgelucht dat man is opgepakt voor brandstichting in haar huis

Ook de gevel is beschadigd (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Van de voordeur is niets meer over (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Ook de gevel is beschadigd (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

De bewoonster van een huis in Valkenswaard waar vorig jaar brand werd gesticht is opgelucht. De mogelijke dader werd maandag aangehouden. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij vier andere branden. "Hartstikke fijn. Ik ben er helemaal hyper van", reageert ze op het nieuws.

Ista van Galen Geschreven door

In april 2020 werden de bewoners van een huis aan de Oranje Nassaustraat in de vroege ochtend wakker van hun rookmelder. Brandbare stoffen waren bij de voordeur gelegd en aangestoken. "Alles stond in brand", herinnert de bewoonster zich. Gelukkig kon iedereen op tijd het huis verlaten.

Het huis raakte zwaar beschadigd. De kosten bedroegen volgens de bewoonster 170.000 euro. "Gelukkig was binnen vooral roetschade. Maar we hebben de vloer, plafonds, elektriciteit, zijgevel en het dak helemaal moeten vervangen." En dat terwijl ze er pas net woonden. "Het huis was net klaar. Door de brand hebben we ruim zeven maanden ergens anders moeten wonen. Sinds december zijn we weer terug."

Tweede brand Valkenswaard

In januari datzelfde jaar werd ook al brand gesticht bij een woning aan de Hazestraat in Valkenswaard. Door een aantal overeenkomsten tussen de twee branden hield de politie er al snel rekening mee dat het om dezelfde daders zou kunnen gaan. Opsporingsprogramma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de brandstichtingen.

Maandagochtend pakte de politie een 24-jarige man op. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het plegen van vijf branden, waaronder de twee in Valkenswaard. De andere branden waren in Soerendonk, Geldrop en Eindhoven. Deze verdachte kwam naar voren na intensief onderzoek van de recherche. Zijn huis is ook doorzocht. Daar werden een aantal airsoftwapens, hennep en verdovende middelen gevonden. De man zit vast voor verhoor.

'Opgelucht en misselijk'

De bewoonster van het huis in Valkenswaard werd dinsdag gebeld door de recherche met het nieuws dat iemand is aangehouden. "Het is hartstikke fijn en ik ben wel opgelucht. Maar ik ben er ook misselijk van, want het hele gebeuren wordt hierdoor weer opgerakeld. En het is nog afwachten of het echt de dader is. Ik hoop dat ze genoeg bewijs kunnen vinden om de dader te veroordelen."

Beelden van de brand in april 2020:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.