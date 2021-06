Studente die verkracht werd doet haar verhaal: 'Het heeft me veranderd'

Deze mannen worden gezocht voor de verkrachting (beeld: Bureau Brabant). vergroot

"Je moet niet huilen. Je moet blij zijn dat we je thuisbrengen." Dat kreeg een studente van destijds achttien jaar oud te horen nadat ze na een avondje stappen in het Belgische Hasselt door twee mannen werd verkracht. De Belgische politie heeft het sterke vermoeden dat de daders uit Eindhoven of omgeving komen. Reden voor het programma Opsporing Verzocht om aandacht te besteden aan de zaak.

Sandra Kagie

In de uitzending van dinsdagavond deed het slachtoffer, een meisje uit België, haar verhaal. De 'nachtmerrie', zoals de politie het noemt, gebeurde in de nacht van 19 op 20 december 2019. Het meisje was een avondje gaan stappen samen met haar zus in discotheek Versuz in Hasselt. Ze had een leuke avond, sprak met verschillende mensen, danste en schaatste zelfs op de ijsbaan in de club.

Op een bepaald moment merkte ze dat ze haar telefoon kwijt was. Ook haar zus kon ze niet meer vinden. Toen ze aan de praat raakte met een jongen, stelde hij voor haar naar huis te brengen. Het meisje dacht alleen met de jongen mee te rijden. Eenmaal in de auto bleek dat ze nog moesten wachten op twee anderen.

"Ik denk dat ik een liever, opener en socialer persoon was hiervoor dan dat ik nu ben."

In de auto voelde ze zich op zich oké. De muziek stond aan en ze zongen met vieren mee. "Er heerste een afterparty-sfeer", zo omschrijft het slachtoffer. Totdat de chauffeur stopte en de andere twee mannen uitstapten en haar meenamen naar een soort garage of tuinhuisje. Het meisje had geen idee waar ze was.

In het huisje werd ze door de twee mannen op een gewelddadige manier verkracht. Ze schreeuwde. Een van de twee zei dat ze stil moest zijn omdat hun moeder thuis was.

In Opsporing Verzocht deed het slachtoffer haar verhaal:

Toen ze zich totaal ontredderd weer had aangekleed kwam dezelfde bestuurder de drie weer ophalen. Ze zetten het slachtoffer thuis af. In de auto sloeg een van de twee mannen die haar zojuist had verkracht zijn arm om haar heen. "Je moet niet huilen", zei hij. "Je moet blij zijn dat we je thuisbrengen."

De verkrachting heeft nog altijd veel impact op het slachtoffer. "Ik denk dat ik een liever, opener en socialer persoon was hiervoor dan dat ik nu ben”, vertelt ze. In de uitzending werden beelden getoond van twee verdachten in de zaak. Zij komen dus vermoedelijk uit Eindhoven of omgeving.

Eén verdachte is vrij stevig gebouwd (beeld: Opsporing Verzocht). vergroot

De andere had de bewuste nacht een ringbaardje (beeld: Opsporing Verzocht). vergroot

De politie hoopt dat iemand de mannen herkent. Het merk van de auto waarin het meisje werd meegenomen, is niet bekend. Het gaat om een kleine witte of grijze auto met een Nederlandse nummerplaat. Dinsdagochtend is er bij de politie één tip binnengekomen over de zaak, laat een woordvoerder weten.

Eind mei werd in Bureau Brabant al aandacht besteed aan de zaak. Ook in die uitzending werden beelden van de verdachten getoond.

De verdachte (midden) met het rechts het slachtoffer (beeld: Bureau Brabant). vergroot

De uitzending van Opsporing Verzocht wordt woensdagmiddag om vier uur herhaald.

