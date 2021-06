Davy Pröpper is terug bij PSV

Foto: PSV vergroot

Middenvelder Davy Pröpper is definitief terug bij PSV. Hij komt over van Brighton & Hove Albion. Hoe hoog de transfersom is die PSV moest betalen is niet bekend. Eerder werd gesproken over 10 miljoen euro, maar volgens het ED en Voetbal International betaalt PSV geen transfersom. Door middel van bonussen, die zijn afgesproken met de Engelsen, betaalt PSV uiteindelijk maximaal 2 miljoen euro.

De 29-jarige Pröpper speelde tussen 2015 en 2017 al voor PSV en hij speelde toen ook in de Champions League. In 2016 werd hij kampioen. Hij vertrok daarna voor 15 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion in Engeland.

Voor PSV is Pröpper al de vijfde versterking voor het nieuwe seizoen na:

Marco van Ginkel

Joël Drommel

Andre Ramalho

Phillipp Mwene

De ploeg van Roger Schmidt heeft vrijdag de eerste training van het nieuwe seizoen.

Op 21 juli speelt PSV de eerste voorronde wedstrijd van de Champions League tegen Galatasaray. PSV moet drie rondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken.

