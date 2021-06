Volkswagen na vluchtpoging klemgereden door Marechaussee in Valkenswaard

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag na een een achtervolging een auto klemgereden in Valkenswaard. De Belgische bestuurder van de auto had drugs gebruikt en geen rijbewijs bij zich.

Een aantal Marechaussees wilden woensdag een Volkswagen controleren op de N69 in de buurt van de Belgische grens. In de auto zaten drie mensen. Marechaussees gaven de wagen een stopteken, maar die negeerde de bestuurder en de auto ging er vandoor. Daarop werd de achtervolging ingezet.

De Volkswagen deed erg zijn best om te ontsnappen en reed 115 kilometer per uur waar 60 kilometer de maximaal toegestane snelheid was.