Alweer een bedreigde chimpansee geboren: 'De vader is nog niet bekend'

Er is voor de tweede keer in een maand tijd een West-Afrikaanse chimpansee geboren bij Safaripark Beekse Bergen. Het dierenpark is de enige in heel Europa waar afgelopen jaar twee van deze chimpansees zijn geboren. Die geboortes zijn onderdeel van een fokprogramma omdat het dier met uitsterven wordt bedreigd.

Eind mei beviel chimpansee Lenny in de Beekse Bergen al van een dochter. Enkele weken later was het de beurt aan moeder Martje. Zij beviel van een zoon. Uit DNA-onderzoek moet nog blijken wie de vader is van het kleintje. ''Vrouwtjes paren met veel verschillende mannetjes en in deze groep zitten drie vruchtbare mannen'', zegt hoofd dierenverzorging Kris Jansen.

''De populatie van deze chimpanseesoort is met meer dan tachtig procent afgenomen.''

De twee geboortes zijn goed nieuws voor een speciaal fokprogramma. Dat programma moet ervoor zorgen dat dierentuinen een gezonde populatie van bedreigde of kwetsbare diersoorten hebben. ''Deze twee kleintjes zijn erg bijzonder'', zegt Jansen. ''In 25 jaar is de populatie van deze chimpanseesoort met meer dan tachtig procent afgenomen.''

Pasgeboren chimpanseejongen blijven de eerste zeven jaar van hun leven bij de moeder. De jonge dieren hebben een wit plukje haar net boven de billen. Dat is een teken voor de volwassen dieren: zolang de jongen een wit plukje hebben, kunnen ze bijna alles maken. Na een jaar of vijf verdwijnt het plukje en moeten ze zich aan de groepsregels houden.

