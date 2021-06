Registratie vaccinaties is een rommeltje 'maar CoronaCheck-app werkt wel'

Een coronavaccinatie in het Catharina Ziekenhuis. vergroot

Vanaf donderdag kunnen mensen die volledig gevaccineerd zijn dit laten zien met de CoronaCheck-app. Daarmee kun je toegang krijgen tot discotheken en evenementen en kun je vanaf 1 juli ook op reis. Maar de registratie op de website van het RIVM is een chaos. De GGD stelt ons gerust: de app zou ook zonder registratie bij het RIVM moeten werken.

De ervaringen met Mijn.rivm.nl lopen uiteen, zo blijkt onder meer op social media. Op de RIVM-site zou je precies moeten kunnen zien of, en met welk vaccin je geprikt bent. Maar mensen die weken geleden hun prik haalden zien nog niets staan, in sommige gevallen staat de partner die gelijktijdig geprikt werd al wel in het systeem. Ook kan het voorkomen dat mensen die deze week geprikt zijn er al in staan, terwijl mensen die hun prik begin deze maand kregen nog altijd niets zien.

Achterstallig werk

Een oplossing voor deze chaotische situatie lijkt nog niet nabij. De GGD laat weten dat de registratie bij het RIVM nog wel 'een aantal weken' kan duren. 'Er ligt wat achterstallig werk bij het RIVM', stelt een medewerker van de GGD West-Brabant.

Dat zorgt voor onrust, want als het zo'n zooitje is bij het RIVM, kunnen we dan vanaf donderdag wel naar de disco en vanaf 1 juli op reis met de CoronaCheck-app? De GGD Brabant-Zuidoost stelt ons gerust: als de afspraken goed in het GGD-systeem staan (te raadplegen via Coronatest.nl) dan verschijnen de gezette vaccinaties als het goed is ook in de CoronaCheck-app.

Nóg een uitnodiging

Het is de vraag of alle zorgen daarmee weggenomen zijn. Donderdag zou de app moeten werken, maar verschillende GGD's noemen op social media de datum van 26 juni, zaterdag. En ook in de GGD-systemen staat niet altijd alles goed.

Omroep Brabant sprak een vrouw van 77 uit Rosmalen die weken geleden haar tweede vaccinatie heeft gehad, maar op de RIVM-site en de afsprakensite van de GGD is niets te zien. Onlangs kreeg ze zelfs nog een nieuwe uitnodiging voor een prik in de brievenbus. De GGD verzekerde haar dat het in de interne systemen wel klopt en dat de app dus gewoon zou moeten werken.

Donderdag weten we het. Werkt het dan nog niet, dan kun je contact opnemen met de locatie waar je gevaccineerd bent, zo adviseert de GGD Brabant-Zuidoost op Twitter.

