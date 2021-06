Geen lesgeld en baangarantie moet horecastudenten over de streep trekken

Foto Rogier van Son vergroot

De horeca in de regio Eindhoven krijgt in de zoektocht naar nieuw personeel hulp uit onverwachte hoek. Het beroepsonderwijs, in dit geval het Summa College, hoopt zonder lesgeld en met gratis studieboeken honderd nieuwe studenten aan te trekken. Die gaan een dag in de week naar school en beginnen meteen vier dagen in de week te werken. Daarna zijn ze zeker van een baan.

Per student kost dat het Summa College 240 euro. “We doen dit vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid”, zegt Hub Dohmen van het Summa College. “De horeca is in de coronapandemie zwaar getroffen en heeft een schreeuwend tekort aan personeel. Omdat de bbl-studenten tegelijk leren en werken kunnen ze meteen worden ingezet en helpen we de bedrijven heel direct.”

"Er zijn veel bedrijven die vanwege een personeelstekort niet zeven dagen in de week open kunnen."

Ruud Bakker van Koninklijke Horeca Nederland in de regio Eindhoven ondersteunt het initiatief, dat door Summa College ‘Horeca Leeft!’ is gedoopt. “De nood is hoog. Er zijn veel bedrijven die vanwege een personeelstekort niet zeven dagen in de week open kunnen, maar op maandag en dinsdag gesloten blijven.” Hij noemt de Dommelstraat in Eindhoven waar van de dertig horecazaken er acht niet volledig open zijn.

De coronapandemie heeft het imago van de sector geen goed gedaan, weet Ruud Bakker. “In de zeven maanden sluiting vanwege de lockdown zijn er in heel Nederland 100.000 medewerkers uitgestroomd die niet meer terugkomen in de horeca. Dat is 25 procent.” Horecabedrijven doen er volgens hem alles aan om nieuw personeel te vinden. “Er zijn zaken die in Spanje op zoek gaan naar medewerkers omdat daar veel werkloosheid is. Andere bedrijven hebben gezamenlijk een uitzendbureau opgezet in de hoop op die manier het personeelstekort aan te kunnen vullen.”

“Wij hebben er ook belang bij dat de horeca in deze regio overeind blijft."

Studenten die zich in het kader van de campagne melden bij het Summa College, beginnen komend schooljaar en gaan na een korte introductie meteen aan het werk. “Wij hebben er ook belang bij dat de horeca in deze regio overeind blijft en dat er geen bedrijven omvallen”, zegt Hub Dohmen. Hij benadrukt dat de onderwijsinstelling de honderd extra bbl-studenten aankan. “We hebben er de docenten voor.”

Horecabedrijven die meedoen aan de campagne krijgen van het Eindhovense College de mogelijkheid om een medewerker op te leiden tot leermeester. Die cursus kost anders 750 euro maar ook dat is komend jaar gratis.

