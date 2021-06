Casinomedewerker verzint overval en gaat er zelf met de buit vandoor

De overval zou gebeurt zijn bij een casino in Made (archieffoto: Flickr.com/TedMurphy). vergroot

Een medewerker van een casino in Made heeft een overval in scène gezet om er zelf met een lading geld vandoor te gaan. Die zogenaamde overval werd in de nacht van zondag op maandag gemeld bij de politie. Een dag later bleek uit onderzoek dat het verhaal niet klopte en werd de medewerker aangehouden.

De politie kreeg zondagnacht rond half drie de melding van de overval binnen. Tijdens het afsluiten van het casino zou de medewerker zijn overvallen door drie mannen. Hij moest hen de alarmcode en zijn sleutels geven. Hij vertelde dat hij werd vastgehouden door twee mannen waarna de derde het casino in liep. Daar zou hij een onbekend geldbedrag hebben meegenomen.

Uit onderzoek van de politie bleek al snel dat de aangifte niet klopte. Maandagmiddag werd de medewerker door de politie aangehouden. Hij wordt verdacht van het verduisteren van het buitgemaakte geld. Ook is hij aangehouden voor het doen van een valse aangifte. Het hele geldbedrag wat bij de nep-overval was buitgemaakt, is teruggevonden.

Volgens een woordvoerder van de politie heeft de man al vrij snel bekend. Hij is dinsdagavond vrijgelaten.

