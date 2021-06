Steeds meer prikken in de arm, steeds minder stokken in de neus

Wachten op privacy instellingen... Er zijn veel minder mensen die getest worden bij de GGD (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Drukte in prikstraat, rustig in teststraat

Het is stil in de Brabantse teststraten. Afgelopen maanden was het personeel dat wattenstaafjes in neuzen moest steken niet aan te slepen, maar nu het vaccineren z'n vruchten afwerpt en steeds meer mensen kiezen voor een zelftest, komen er nog maar weinig mensen op de vaak grote testlocaties.

Terwijl in de vaccinatiestraten van de GGD de stroom bezoekers aanhoudt is het in de teststraten juist heel rustig. Op het hoogtepunt in het voorjaar werden er bij alle Brabantse GGD's in totaal 18.700 mensen per dag getest, nu zijn dat er nog maar 2500.

De GGD Brabant Zuid-Oost heeft om die reden besloten een teststraat te sluiten. Maar de GGD Hart voor Brabant houdt nog alle vijf testlocaties in de regio's Oss, Den Bosch en Tilburg open. De vraag naar tests loopt terug, maar de GGD's zijn gevraagd om mensen te testen die op vakantie willen en nog niet (volledig) zijn gevaccineerd.

"We willen dat inwoners zich dicht bij huis kunnen laten testen", vertelt Femke van den Oetelaar van GGD Hart voor Brabant. De teststraten blijven dus open, maar gaan eerder op de dag dicht. "De testlocatie in de Brabanthallen is bijvoorbeeld al om drie uur 's middags gesloten."

De testhal is een stuk leger dan in het voorjaar (foto: Omroep Brabant). vergroot

De testmedewerkers hoeven zich niet te vervelen. "Veel mensen die tests kunnen afnemen, kunnen ook vaccineren. We zetten ze dus op een andere plek in. Als opschalen met testen nodig blijkt, kan dat meteen. We houden de testcapaciteit zeker tot het eind van dit jaar overeind."

Vakantievierende jongeren testen

Met name jongeren worden opgeroepen om zich te laten testen als ze terugkomen van feestvakanties in Spanje en Portugal. Aangetoond is dat jongeren de Delta-variant van het coronavirus meebrengen van hun stapvakantie. "Ook als je geen klachten hebt, kun je getest worden", zegt Van den Oetelaar.

