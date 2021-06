Werk stilgelegd vanwege 'ernstig gevaar' voor illegale bouwvakkers

Archieffoto, niet de bouwplaats uit het verhaal. vergroot

Elektrocutie- en valgevaar, gevaarlijk werkmateriaal en geen persoonlijke beschermingsmiddelen. Het werk op een bouwplaats in Best is stilgelegd door de Inspectie SZW, omdat de bouwvakkers die er aan het werk waren ‘ernstig gevaar’ liepen. Ook bleken de vijf Oekraïners niet in Nederland te mogen werken.

Maaike Cnossen Geschreven door

Handhavers van de gemeente Best waren op de bouwplaats geweest voor een inspectie. Ze zagen dat de mannen niet alleen op de bouwplaats aan het werk waren, maar er ook woonden. De medewerkers maakten een melding bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), waarop de inspectie maandag ook een kijkje kwam nemen.

Op de stoffige betonvloer lagen vijf matrassen, koffers en persoonlijke eigendommen van de werknemers. De bouwplaats had een koelkast, magnetron, wasmachine en levensmiddelen. De gemeente heeft de illegale bewoning beëindigd.

De werkgever van de mannen kan een boete verwachten, omdat de mannen er illegaal aan het werk waren. De mannen mogen niet meer aan het werk, zolang zij geen vergunning hebben.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.