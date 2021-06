Hoogbouw en toren bij vestingstadje Woudrichem definitief geschrapt

Het bouw van honderd woningen in 't project Op 't Loev gaat niet door. (Beeld: optloev.nl) vergroot

De plannen lagen er al jaren: honderd nieuwe woningen zouden er verrijzen aan de skyline van Woudrichem bij de Hollandse Waterlinie, gelegen tussen groen en water. De belangstelling voor het nieuwbouwproject Op 't Loev was groot, maar de bezwaren ook. Zelfs de kans om op de UNESCO Werelderfgoedlijst te komen, kwam door de plannen in gevaar. Woensdag hakte de Raad van State de knoop door: de bouw van de wijk is definitief van de baan.

In 2018 stemde de gemeenteraad van het toenmalige Woudrichem in met het nieuwbouwplan, op één partij na. En toen steeds meer tegenstanders zich roerden, werd de bouw steeds uitgesteld. Na de herindeling werd het een probleem van de gemeente Altena.

De streep door de plannen is een enorme opluchting voor Krijn Oosterhoff van de stichting ROHM (Respectvolle Ontwikkeling Hoge Maasdijk), een van de tegenstanders van de bouwplannen. De stichting vertegenwoordigt 250 bewoners van de vesting in Woudrichem. "Wij vonden deze hoogbouw en de toren die gepland stonden veel te massaal en te dicht bij de Hollandse Waterlinie en daardoor dus niet geschikt", zegt hij.

"Wij zijn beslist niet overal tegen", benadrukt Oosterhoff. "Het is duidelijk dat er iets met het voormalige industrieterrein moet gebeuren, want het staat nu leeg en het gebied is aan het verloederen.

"Een gebouw van 23 meter, zo dicht bij onze parel, dat was een doorn in het oog."

"Maar de massaliteit van de bouwplannen, en ook de hoogte waardoor de zichtlijnen van het historische stadje geblokkeerd zouden worden, dat vonden we behoorlijk storend. Aan de kop zou een gebouw van 23 meter komen, zo dicht bij een parel als Woudrichem. Dat was een doorn in het oog."

"Ik heb een ontzettend groot hart voor Woudrichem", vervolgt Oosterhoff. "Je ziet aan de IJssel en andere rivieren dat die pareltjes van steden allemaal volgebouwd worden met nieuwbouw en dat je daardoor de karakteristieke skyline niet meer kunt zien. En zo waren de plannen van Op 't Loev ook een beetje opgezet. De mensen die daar zouden gaan wonen, zouden een mooi decor hebben maar het decor zelf, daar is verder geen rekening mee gehouden."

Niet alleen stichting ROHM was tegen de de nieuwbouw, ook de provincie en Korenmolen Nooit Gedacht vreesden dat de honderd huur- en koopwoningen op het voormalige bedrijventerrein afbreuk zouden doen aan de cultuurhistorische uitstraling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Daarnaast was er internationale kritiek, van een commissie van UNESCO Werelderfgoed. Zij had twijfels over de massieve gebouwen die in het woningbouwplan waren opgenomen, en adviseerde om op z'n minst die hoogbouw te schrappen. Alleen dan zou de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot werelderfgoed benoemd kunnen worden.

"We openen een flesje wijn op de goede afloop, maar wel in stilte."

Krijn Oosterhof is blij met de uitspraak van de Raad van State, maar hij realiseert zich dat ze er nog niet zijn. "Enige nederigheid is wel op z'n plaats, want er moet iets met het terrein gebeuren, dus we wachten af wat de nieuwe plannen worden. We openen een flesje wijn op de goede afloop, maar wel in stilte."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.