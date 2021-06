NAC-spits Mario Bilate wil revanche, ook zonder trainer Maurice Steijn

Mario Bilate, spits van NAC. vergroot

Mario Bilate zag met lede ogen aan hoe zijn club NAC tijdens de zomerstop in een diepe crisis raakte. In Breda stapten binnen een week tijd technisch directeur Lokhoff, trainer Steijn en de drie eigenaren op. Bilate wil er snel een dikke streep onder zetten, want de NAC-spits en zijn medespelers zitten boordevol revanchegevoelens. Ze zijn erop gebrand om komend seizoen wel te promoveren.

Vrijdag begint NAC onder leiding van Edwin de Graaf en Hans Visser met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zij nemen voorlopig waar voor Maurice Steijn, de trainer die het veld heeft geruimd.

Voor spits Mario Bilate had dat niet gehoeven. "Hoewel ik onder Steijn ook niet altijd speelde, kon ik prima met hem werken", zo zegt de aanvaller van NAC. "Hij was solide en naar mij toe altijd eerlijk. En ik weet dat meerdere jongens er zo in staan."

"Als groep hebben we steken laten vallen en daar heeft Steijn last van gehad."

Maar Steijn is dus vertrokken. Naar eigen zeggen omdat hij en zijn gezin zich bedreigd voelden. "Ik heb al heel wat trainers zien komen en gaan", vervolgt Bilate. "Daar waren altijd twee redenen voor. Of de trainer was niet meer de baas in de kleedkamer óf de resultaten vielen tegen. Maar hier speelt een totaal andere reden. Intern is er bij NAC van alles gebeurd en dat heeft een sneeuwbaleffect veroorzaakt. Vooral de manier waarop hij is vertrokken, vind ik jammer. Het is niet waar NAC voor staat."

"Als groep hebben wij tijdens het seizoen steken laten vallen en daar heeft Steijn last van gehad. Als we de tegenstander van hem bij de strot moesten pakken, lieten we dat vaak zelf liggen. Dat is niet zijn schuld. Het lijntje tussen succes en falen is dun."

"Het was ook een heel raar seizoen met de nodige spanningen. Vanwege corona speelden we natuurlijk in een leeg stadion en konden we niet eens op de club douchen. Ik ben ervan overtuigd dat we als groep hechter waren geweest als dit anders was gelopen. Je bouwt namelijk iets op als je tijd met elkaar doorbrengt. Hoe beter buiten het veld, hoe beter in het veld. Het was dan ook geen toeval dat ons spel de laatste weken beter was."

"Van alle kanten wordt er vuurgespuwd en daar willen wij als spelers van wegblijven."

Maar NAC moet door en er staat een nieuw seizoen voor de deur. Het ontslag van Steijn doet volgens Mario Bilate niets af aan de ambities van de spelersgroep. Er heerst een gevoel van revanche.

"We staan te popelen om ons te wreken op afgelopen seizoen", zo zegt hij. "We hebben promotie net gemist en dat deed pijn. Dat drong eigenlijk pas door op de afsluitende barbecue. Er kwamen veel emoties los bij de technische staf en de spelers. Daar zijn wat tranen gelaten. Tijdens de laatste weken van het seizoen zijn we enorm naar elkaar toe gegroeid. De kern van de groep is sterk en wil vooral een herkansing voor afgelopen seizoen."

Mario Bilate hoopt dan ook dat de onrust snel voorbij is in Breda. "Wij willen goed aan het seizoen beginnen en snakken ernaar om mee te doen om de prijzen. Van allerlei kanten wordt er nog vuurgespuwd en daar willen wij als spelers van wegblijven. We hebben een ervaren groep met persoonlijkheid, dus als nieuwe trainer hoop ik op een 'mensenmanager' met een directe manier van communiceren. Maar gelukkig zijn er andere mensen die daar over gaan."

