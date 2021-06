Trainer Maurice Steijn stapt op bij NAC na bedreigingen: 'Onacceptabel'

NAC-Maurice Steijn weg na bedreigingen. vergroot

Maurice Steijn stapt per direct op bij NAC Breda. Reden: de bedreigingen aan het adres van de trainer en zijn gezin. Bestuurders en ook andere medewerkers van de club voelen zich ook onveilig door uitingen vanuit supporters in de afgelopen dagen.

Vrijdag werd al duidelijk dat het huis van de trainer bewaakt werd en dat zijn kinderen tijdelijk niet thuis slapen. Die maatregelen werden genomen omdat er signalen zijn dat boze NAC-supporters met verkeerde intenties de coach willen bezoeken.

Maurice Steijn was bij de Bredase club in een machtsstrijd verwikkeld met technisch directeur Ton Lokhoff, tot die afgelopen woensdag opstapte. Kort daarvoor liet de Raad van Commissarissen nog weten niemand te gaan ontslaan, de heren moesten het zelf maar 'als volwassenen' oplossen. Maar zaterdag is op een andere manier alsnog een tragisch dieptepunt bereikt in de hele affaire.

In een persbericht laat de directie van NAC Breda zaterdag aan het begin van de avond weten dat zowel de directie, de Raad van Commissarissen en de grootaandeelhouders de beslissing respecteren en dat zij het verschrikkelijk vinden 'dat dit de apotheose is van maanden van insinuaties, geruchten, laster en lekken via BN De Stem, fanwebsites en sociale media'.

De club schrijft dat Maurice Steijn samen met NAC Breda tot de conclusie gekomen is dat het vanwege veiligheidsredenen in ieders belang is dat hij per direct afscheid neemt van de club

'Ik wil helemaal niet weg'

Maurice Steijn zelf geeft aan eigenlijk helemaal niet weg te willen: “Ik wil helemaal niet weg bij NAC, met een seizoen voor de boeg met eindelijk weer eigen supporters in het stadion. Ik ben eerder kampioen geworden. Dat had ik met NAC ook willen bereiken. Maar bedreigingen aan mijn gezin zijn onacceptabel. Dat mijn vrouw en kinderen dit moeten meemaken had ik nooit verwacht."

In het persbericht van de directie staat ook een verklaring vanuit de RvC en de grootaandeelhouders: “Wij staan voor de veiligheid van de mensen van de club, punt uit. Het is diep triest dat we in dit land – en specifiek ons geliefde Breda – zover zijn gekomen dat persoonlijke bedreigingen ertoe leiden dat mensen moeten besluiten om te stoppen. In dit geval Maurice, die niets anders heeft gedaan dan keihard werken om met NAC Breda te promoveren. Dit is een nederlaag voor iedereen en onacceptabel en onverteerbaar."

'Zeer geraakt'

En: "Hopelijk realiseren de mensen die voor de ophitsing rond de club en de persoon Maurice hebben gezorgd, welke schade ze hebben aangericht aan de club, de stad, mensen persoonlijk en het maatschappelijke klimaat. Daartoe behoren helaas ook een aantal mensen dicht bij de club en bepaalde media. Zij zullen bij zichzelf te rade moeten gaan.”

NAC Breda is naar eigen zeggen zeer geraakt door de ontwikkelingen rond de club en de directie haalt ook keihard uit naar krant BN DeStem. "Er is een negatieve sfeer gecreëerd door BN DeStem en personen met een eigen agenda in Breda die vilein en giftig is. Bewuste leugens voeren daarbij de boventoon en deze krant publiceert deze vuilspuiterij kritiekloos. Sterker: hoogst zelden worden bronnen gecheckt, hoor en wederhoor wordt nauwelijks toegepast en meningen van anonieme bronnen worden als feiten gepresenteerd."

De komende dagen zullen zaken op een rij worden gezet, zo schrijft NAC tenslotte.

