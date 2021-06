Supporters van NAC eisen vertrek van trainer Maurice Steijn

De kans dat Maurice Steijn trainer blijft van NAC lijkt steeds kleiner te worden. Vier voorname supportersgroepen van NAC eisen namelijk dat de Bredase club de hoofdcoach op straat zet. In een schriftelijke verklaring roepen de Breda Loco's, de supportersverenging, stichting Vak G en Fr0nt76 op om de coach voor zondag te ontslaan. Zo niet, dan volgen er 'gepaste' acties.

De supportersgroepen van NAC kunnen zich niet vinden in het handelen van de directie en de Raad van Commissarissen van hun club. Woensdagmiddag werd hen verteld dat technisch directeur Ton Lokhoff opstapt en dat coach Maurice Steijn blijft. Dat blijkt voor hen onacceptabel en de verschillende geledingen hebben daarop samen besloten de kop van Steijn te eisen en dat kracht bij te zetten met een dreigement.

Lees in de tweet de verklaring van de supporters:

De kans dat Maurice Steijn (die nog een contract heeft voor twee jaar) zijn biezen moet pakken, wordt door de actie aanzienlijk vegroot. Punt is wel dat officieel directeur Mattijs Manders over het ontslag gaat en niet de Raad van Commissarissen.

Daarnaast zou een vertrek van Steijn en zijn entourage NAC meer dan een half miljoen euro kunnen kosten. Geld dat niet voorzien is. Dat zou dan door derden moeten worden betaald of ten koste gaan van het spelersbudget van het nieuwe seizoen. De kans dat Steijn het veld ruimt is zeer groot, zo melden bronnen aan Omroep Brabant.