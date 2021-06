Huis van Maurice Steijn bewaakt na dreigende signalen van NAC-supporters

Op advies van het Openbaar Ministerie wordt het huis van NAC-trainer Maurice Steijn sinds kort bewaakt. Dit melden bronnen aan Omroep Brabant. De kinderen van Steijn slapen een tijdje niet thuis.

Voetbalclub NAC staat weer eens in brand. En flink ook. Sinds de komst van Lokhoff in april is het mis gegaan. Het clubicoon en trainer Maurice Steijn kunnen niet samen door één deur en beide heren werkten elkaar tegen in plaats van samen. Dieptepunt in de zoveelste NAC-soap was dan ook het opstappen van Lokhoff afgelopen woensdag. Zowel Lokhoff als Steijn heeft daar in de media nog niet op gereageerd.