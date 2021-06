Stappen als vanouds kan weer vanaf zaterdag: '100 procent uitverkocht!'

Ouderwets losgaan, het mag weer! (archieffoto). vergroot

'We are back! Feesten zonder afstand: 100 procent uitverkocht'. De tekst spat van de Facebookpagina van café Proost in Breda. Man, wat wordt er uitgekeken naar zaterdagavond. Alle coronaregels mogen dan overboord, als er maar een test- of vaccinatiebewijs getoond wordt aan de deur. "Flirten mag weer, mensen mogen elkaar aanraken. Iedereen is blij!"

Iedereen heeft de afgelopen anderhalf jaar te maken gehad met beperkingen en veranderingen, maar de horeca toch wel in het bijzonder:

eerst helemaal dicht,

toen alleen terrassen open,

toch weer dicht,

terrassen weer open,

afstand houden,

alleen maar zitten,

vroeg op slot.

En nu dan: de algehele heropening van de horeca. 'The day we've all been waiting for' staat op de Facebookpagina van Proost. In cafés en clubs die werken met toegangstesten, mogen verder alle regels overboord. Met andere woorden: ein-de-lijk mogen alle remmen weer los!

"En da's best leuk", zegt eigenaar Jeroen Hersbach van het Bredase café als we hem donderdagochtend bellen. Best leuk? Dat is toch helemaal te gek? "Ja natuurlijk, het is superleuk, fantastisch." Ter verduidelijking voegt hij er dan aan toe: "Maar we moesten wel even bedenken wat we ermee willen, snap je? Er zijn ook echt veel mensen die dat toegangstesten helemaal niks vinden, dat snappen wij heel goed. Het is ook niet normaal. Maar afgelopen maandag hebben we besloten om het toch te doen."

"Eigenlijk is gewoon iedereen blij, daar komt het op neer."

En dus staat er komende zaterdag een groot feest op het programma, compleet met dj's. "Want die willen ook allemaal weer gaan!" En de tent is rammetje uitverkocht. "Dat is zo onwerkelijk na alle ellende van de afgelopen tijd en het niet weten waar je aan toe bent. Het gevoel dat we nu hebben is niet te beschreven. Mensen morgen weer flirten, elkaar aanraken. Het gaat leuk worden!"

En het kan niet op dit weekend, want zondag kan er op schermen in de kroeg ook ouderwets naar het Nederlands Elftal op het EK gekeken worden. "We kunnen weer met elkaar, naast elkaar, voetbal kijken!"

Ook die dag geldt: toegang met een kaartje en een test- of vaccinatiebewijs. En dan: vlieg elkaar bij elk doelpunt van Oranje naar hartelust om de nek. (Of huil uit op de schouders van je maten als Oranje eruit vliegt, maar daar gaan we niet vanuit.)

Hersbach vertelt dat zijn mensen niet kunnen wachten. Hoewel nieuw personeel nog welkom is, zijn er ondanks de coronasluiting genoeg medewerkers gebleven of weer teruggekomen. "Zij hebben ooit bewust gekozen voor werken in het nachtleven, tussen de mensen. We werken ook veel met studenten, met jongeren. Die zijn flexibel. Ze staan te trappelen. Het rooster voor dit weekend was niet moeilijk rond te krijgen."

Eigenaar blij, personeel blij, en de stappers uiteraard ook. Een lachende Hersbach: "Eigenlijk is gewoon iedereen blij, daar komt het wel op neer."

"Zonder rekening te houden met de anderhalve meter bij elkaar om de nek hangen en feestvieren."

Het kwam eigenlijk voor iedereen een beetje als een verrassing. Voor de persconferentie van afgelopen vrijdag hoopte eigenaar Rick Broers van feestcafé De Prins in Tilburg nog op 'een eerste stap naar een heropening', maar het werd veel meer. "Dit had ik niet durven dromen. We mogen eindelijk weer. Zonder rekening te houden met de anderhalve meter bij elkaar om de nek hangen en feestvieren", zei een dolblije Rick een kleine week geleden.

En dat is precies wat er gaat gebeuren dit weekend, en zeker niet alleen bij Proost en De Prins. Op de website van de overheid vind je alle regels die vanaf zaterdag in de horeca (niet meer) gelden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.