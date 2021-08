Een ganzenbord van 35 vierkante meter met grote pionnen en dobbelstenen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Verslaggever Ista gaat kanovaren en ontdekt Boxtel zo vanaf het water

Omroep Brabant gaat deze zomer op vakantie in eigen provincie. We nemen jou mee naar al onze 61 gemeenten en laten je leuke activiteiten en mooie verhalen zien. Deze keer staat Boxtel centraal. #VerrassendBrabant.

Jacky Goossens

Oude muziekkiosken zorgen vaak voor een gevoel van nostalgie. Je ziet voor je hoe de fanfare er op een zonnige zondag muziek zit te maken en buurtbewoners in hun ‘beste zondagse goed’ op stoeltjes zitten te luisteren. In het Concordiapark in Liempde (een van de kernen van Boxtel) staat nog zo’n muziekkiosk. Die dateert van na de Tweede Wereldoorlog en is nog steeds in gebruik. Maar niet op de manier zoals we die van vroeger kennen.

De eerste kiosk werd al in 1914 geplaatst in wat toen nog het Wilhelminapark heette. Dit gebeurde op initiatief van de plaatselijke fanfare. Toen na de Tweede Wereldoorlog op een andere plek in het park een nieuwe kiosk kwam, werd op de oude plek een monument opgericht dat herinnert aan de oorlogsslachtoffers. Dit monument werd in 1956 vervangen door een vrijheidsbeeld, gemaakt door Hans Claessen uit Tilburg.

In 2017 is door zeven Liempdse kunstenaars een ganzenbord van 35 vierkante meter geschilderd op de vloer van de kiosk. Het bord is herkenbaar voor iedereen die het spel wel eens heeft gespeeld en heeft ook afbeeldingen die kenmerkend zijn voor Liempde.

Bij het levensgrote bord horen (ook enorme) pionnen, dobbelstenen. Die zijn, samen met de spelregels te huur bij D'n Liempdsen Herd. Als je zeker wilt weten dat de attributen beschikbaar zijn om je je broer, zus, vriend of vriendin van de vloer te vegen, kun je ze vooraf reserveren.

Ook leuk tijdens een dagje Boxtel is het 'Rondje Boxtel', een kanotocht van ongeveer 9 kilometer door de mooie natuur van Boxtel en omgeving. Hou er rekening mee dat je twee tot tweeëneenhalf uur onderweg bent met de kano.



Aantal inwoners: ruim 30.8000. Tijdens carnaval heet Boxtel Indegat (afgeleid van Eendengat vanwege de eendjes in het wapen van Boxtel).

Bekende (voormalige) inwoner(s): Yvon Jaspers (van Boer zoekt Vrouw), maar liefst vijf (oud) hockeyinternationals (Piet-Hein Geeris, Jeroen Delmee, Sander van der Weide, Renske van Geel en Glenn Schuurman) en drievoudig wereldkampioen darten Michael van Gerwen.

Sinds een gemeentelijke herindeling in 1996 hoort Liempde bij Boxtel. Sinds 1 januari 2021 hoort ook Esch bij Boxtel door een splitsing van de gemeente Haaren.

