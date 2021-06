Ook ziekenhuizen versoepelen: meer bezoek en geen screening bij de ingang

Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. vergroot

Nu de coronacijfers snel dalen en dit weekend bijna alle coronaregels komen te vervallen, kiezen ook ziekenhuizen ervoor om te versoepelen. Bij meerdere ziekenhuizen in onze provincie vindt geen screening aan de deur meer plaats of wordt stopt de screening binnenkort. Ook mag er meer bezoek komen.

In de tweede coronagolf, na vorige zomer, besloten veel ziekenhuizen de regels voor bezoekers flink aan te scherpen. Mondkapjes werden verplicht nog vóórdat dit landelijk ingevoerd werd. Er was minder bezoek welkom en aan de deur werd aan mensen gevraagd of ze geen coronaklachten hadden. Nu de cijfers al weken de goede kant op gaan kiezen ook de ziekenhuizen er voor de regels losser te laten.

Meer bezoek

Bij het Bravis ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal) laten ze sinds vrijdag de teugels wat vieren. Op de verpleegafdelingen zijn weer twee bezoekers per patiënt welkom, in plaats van één. Eerder deze maand besloot ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) weer twee bezoekers toe te laten.

Ook bij de andere ziekenhuizen in onze provincie zijn twee bezoekers welkom, behalve bij het Elkerliek Ziekenhuis (Helmond en Deurne) en het Máxima Medisch Centrum (Eindhoven en Veldhoven). Daar blijft de norm één bezoeker per patiënt, zo lezen we op de website.

Geen screening

Het gesprekje aan de deur waarbij gevraagd wordt of je als bezoeker coronaklachten hebt, wordt ook vaker achterwege gelaten. Het St. Anna ziekenhuis (Geldrop) stopte er afgelopen weekend mee. En ook bij het Bravis ziekenhuis, het Máxima en het Amphia (Breda) worden geen gezondheidsvragen meer gesteld. Bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg en Waalwijk), zijn ze ook overstag: daar behoren de gesprekjes over een paar dagen tot het verleden.

Wel melden veel ziekenhuizen op hun website nog dat je beter niet kunt komen als je gezondheidsklachten hebt. En bij ziekenhuis Bernhoven (Uden) houden ze de gesprekjes er voorlopig ook nog gewoon in. Dat geldt ook voor het het Elkerliek Ziekenhuis: "Het is op dit moment nog een essentieel onderdeel in het kader van de veiligheid voor onze patiënten en medewerkers", zegt een woordvoerder.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.