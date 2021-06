Paardenhandelaar bouwt stal van miljoenen euro's met witgewassen geld

Paardenhandelaar gaat de cel in vanwege witwassen (foto: archief). vergroot

Een paardenhandelaar waste miljoenen wit waarmee hij een stal in Valkenswaard bouwde, dure auto's huurde en een appartement in Eindhoven huurde. Hij moet ruim 750.000 euro betalen en negen maanden de cel in. Dat meldt de rechtbank Oost-Brabant.

De man was jarenlang actief als paardenhandelaar. Het OM vroeg zich af waar het geld vandaan kwam waarmee hij een stal in Valkenswaard bouwde. De man had wel een verklaring: hij zou dat geld hebben verdiend met de handel in paarden en met beleggingen. Alleen heeft de man over het bedrag nooit belasting betaald, niet in Nederland en niet in het buitenland.

Geld verstopt

De handelaar deed er volgens de rechtbank alles aan om het geld te verstoppen voor de Belastingdienst. Hij had een constructie opgetuigd op de Britse Maagdeneilanden en had bankrekeningen in Zwitserland. Dat land heeft een bankgeheim.

In een afgetapt telefoongesprek had zijn financieel adviseur het over het 'faken' van een woonplaats in België om minder belasting te hoeven betalen. Deze adviseur krijgt een vier maanden cel omdat hij voor de handelaar zocht naar manieren om buiten beeld van de Belastingdienst te blijven.

Voorbeeldfunctie

De man had als vooraanstaand handelaar een voorbeeldfunctie in die wereld. Volgens de rechtbank heeft hij er met zijn acties aan bijgedragen dat anderen ook op zo'n manier kunnen gaan werken.

Hoeveel geld de handelaar precies heeft witgewassen is niet te achterhalen. Over een deel van het geld dat omging in de bedrijven van de man was wel belasting betaald. Het is volgens de rechtbank aannemelijk dat het om meer dan een miljoen euro gaat.

De man kreeg ook zes maanden voorwaardelijke celstraf, die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. De financieel adviseur heeft vier maanden voorwaardelijk gekregen.

