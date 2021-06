Willem II-trainer Fred Grim heeft nog geen nieuwe spelers: 'Komt wel goed'

Fred Grim bij zijn presentatie als trainer van Willem II (foto: OrangePictures). vergroot

Kort nadat het seizoen afgelopen was maakte Willem II het vertrek van Zeljko Petrovic bekend, niet veel later volgde de aanstelling van Fred Grim. Verder bleef het nog stil. Zaterdag staat de eerste training op het programma. Zonder spelers als Jordens Peters en Sebastian Holmén, terwijl er ook nog geen vervangers zijn. Grim maakt zich daar geen zorgen over.

De van RKC Waalwijk overgekomen trainer heeft de benodigde versterkingen natuurlijk het liefst zo snel mogelijk bij de groep, maar hij wordt niet zenuwachtig als het toch nog even duurt. “Natuurlijk wil je het heel snel. Maar het allerbelangrijkste is in mijn ogen dat het goed moet gebeuren. Soms moet je wat meer geduld hebben en wat langer wachten, zodat je uiteindelijk goede zaken kan doen.”

Technisch directeur Joris Mathijsen haalde in januari en februari van 2020 al spelers voor het afgelopen seizoen, dit jaar ging dat niet. “Iedereen heeft ook gewacht tot de laatste wedstrijd. Maar zodra duidelijk was dat we in de Eredivisie bleven, kreeg ik ontzettend veel belletjes van agenten. Spelers werden weer aangeboden.”

"Er is veel bel-, app- en mailverkeer, de telefoon is je kantoor tegenwoordig."

Toch hapte Mathijsen nog niet toe, er werd alleen afscheid genomen van spelers. “Traditioneel gezien zijn de eerste weken van juni altijd rustig, je ziet vaak dat spelers en trainers op vakantie zijn. Er is wel veel bel-, app- en mailverkeer, want de telefoon is eigenlijk je kantoor tegenwoordig. Maar concreet tot afspraken komen of spelers vastleggen is gewoon lastig.”

Om de selectie samen te stellen werkt Mathijsen nu dus samen met Grim. “Ik ben uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor de aan- en verkopen en Fred voor de trainingen en wedstrijden van het eerste. Maar je doet het wel samen, ook met het hoofd scouting”, legt de directeur uit. “En dat gaat hartstikke goed. Er is vertrouwen vanuit Fred dat er een eredivisiewaardige selectie op de been zal komen. En dat gaat ook lukken, dat vertrouwen is er.”

Waar Willem II-supporters alweer een tijdje dagdromen over het komende seizoen en met welke spelers de Tilburgse club moet gaan spelen, is Grim er nu ook echt heel de tijd mee bezig. Dat deed hij na zijn vertrek uit Waalwijk niet meteen. Tussen het moment dat er interesse werd getoond tot het daadwerkelijke akkoord zat niet veel tijd. “ Ik ben daarna niet meteen volle bak aan de slag gegaan, dat hebben we in overleg ook zo afgesproken."

"Ik ben veel te veel liefhebber om dit werk niet leuk te vinden."

"Ik heb eerst een week tot tien dagen geprobeerd een vakantiegevoel te krijgen, een beetje relaxen en ontspannen. Maar dan gaat het wel kriebelen. Dan is er contact, worden er spelers doorgegeven en die ga je bekijken. Dan ben je met de nieuwe uitdaging bezig. Ik ben ook veel te veel liefhebber om dat niet leuk te vinden.”

Liefhebber Grim kijkt dan ook uit naar zaterdag, als hij voor het eerst met zijn nieuwe groep aan het werk gaat. “Mensen leren kennen, de spelers zien. Dat is wel iets wat kriebelt. Tot nu toe voelt het prima, het is ook gewoon een heel mooie club”, sluit hij af.

