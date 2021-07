Regiosoap in net niet de oudste stad van Holland

vergroot

Omroep Brabant gaat deze zomer op vakantie in eigen provincie. We nemen jou mee naar al onze 61 gemeenten en laten je leuke activiteiten en mooie verhalen zien. Deze keer staat de gemeente Geertruidenberg centraal. #VerrassendBrabant.

Jacky Goossens Geschreven door

In 2008 was Geertruidenberg het decor voor de opnames van de televisieserie Wolfseinde, een 26-delige regiosoap van Omroep Brabant met onder anderen onze eigen Christel de Laat. Hoewel het om een regiosoap ging, bestond een groot deel van de cast uit acteurs en actrices die bekend waren van landelijke soaps en televisieseries. Het was zo’n succes dat in juni 2009 een tweede serie zou worden gemaakt die vanaf 7 maart 2010 werd uitgezonden.

De vestingstad is vooral bekend door het al eeuwenlange dispuut met Dordrecht over wie van de twee de oudste stad van Holland is. Een gevoelige kwestie waar zelfs de toenmalige Rijdende Rechter mr. Frank Visser zich nog wel eens over heeft gebogen. Hij kwam tot de conclusie dat de eer Dordrecht toekomt, maar daar zullen veel inwoners van Geertruidenberg anders over denken.

Meer over Geertruidenberg

De oorspronkelijk Hollandse maar sinds 1813 Brabantse vestingstad Geertruidenberg heeft zoveel te bieden dat het moeilijk kiezen is. De lijst aan cultuurhistorische bezienswaardigheden is lang en dan hebben we het nog niet over de gezellige terrasjes, eettentjes, winkeltjes en wat er allemaal mogelijk is op het gebied van water(sport) met de Biesbosch in de buurt en de jachthavens aan De Donge. Zo kun je bijvoorbeeld een sloepje huren en zelf de Biesbosch opgaan.

Voor wie Geertruidenberg op een originele manier wil beleven of misschien wat moeilijker ter been is, hebben we een tip. Je kunt er een Tuk Tuk huren en op die manier de stad verkennen. Een Tuk Tuk (ook wel toektoek) is een riksja zoals wie die kennen uit Aziatische landen, maar dan elektrisch. Er is plaats voor zeven mensen (inclusief de bestuurder) en je kunt er maximaal 60 kilometer mee rijden.

Sinds de gemeentelijke herindeling van 1997 bestaat de gemeente uit de kernen Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk. Er wonen bijna ruim 22.000 mensen. Tijdens carnaval heet Geertruidenberg Potteschijterslaand.

Bekende (voormalige) inwoner(s): wielrenner Jan Derksen (1919-2011), het feestduo de Gebroeders Ko (Ton en Gerard Koopmans), de leden van feestband WC Experience en oorlogsmisdadiger Willem Sassen.

Bekijk de Omroep Brabant-uitzending van Mooi Brabant over Geertruidenberg:

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.