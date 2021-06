Vrouw wil fietser inhalen in Breda, maar rijdt het water in

foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Een inhaalpoging in Breda is donderdagmiddag faliekant mislukt. Een automobiliste wilde vlak voor de brug een fietser inhalen, maar ze raakte een lantaarnpaal en gleed vervolgens het water in.

Het ongeluk gebeurde rond half zes aan de Effenseweg. De vrouw kon zelf zwemmend uit de auto komen en raakte niet gewond. Ook de fietser kwam met de schrik vrij.

Een berger heeft de auto inmiddels uit de sloot gehaald. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De lantaarnpaal is compleet uit de grond gereden.

