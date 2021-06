Viva la Brabant in Tour de France? Kans op gele trui en hoop op meer succes

Mathieu van der Poel bij de ploegpresentatie van de Tour de France (foto: ANP). vergroot

Vijf Brabanders staan zaterdagmiddag aan de start van de Tour de France in Brest. Het was in 2014 voor het laatst dat er zoveel Brabantse renners in de grote Franse ronde actief waren. Van een klassementsrenner tot een sprinter, er staan vijf totaal verschillende sporters aan de start. Wat kunnen we verwachten van Mathieu van der Poel, Steven Kruijswijk, Mike Teunissen, Danny van Poppel en Boy van Poppel?

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Zelf is hij in zijn hoofd al bezig met de olympische medailles die te verdelen zijn bij het mountainbiken. Maar eerst staat zijn debuut in de Tour de France nog op het programma. Met het oog op de Olympische Spelen is uitrijden geen doel voor Mathieu van der Poel, toch zijn er hoge verwachtingen. Bij hem en bij de buitenwacht.

Bij de wedkantoren is de alleskunner op de fiets zelfs topfavoriet om de eerste etappe op zijn naam te schrijven en dus ook de eerste drager van de gele trui te worden van deze editie, ver voor rivaal Wout van Aert. En ook de tweede en zevende etappe lijken op het lijf van Van der Poel geschreven, al is de concurrentie groot.

Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma)

De renner uit Nuenen staat niet bij de topfavorieten voor de eindzege van de Tour de France, maar is wel onderdeel van een grote groep outsiders. Ploeggenoot Primoz Roglic is de troef voor Team Jumbo-Visma. Kruiswijk, in 2019 nog derde in het eindklassement van de Tour, heeft nadat hij door corona uit de Giro van 2020 moest stappen zijn goede vorm nog niet terug weten te vinden.

"Ik zie vooral een rol voor me weggelegd in de slotweek en ik wil in de finales Primoz bijstaan. Het doel is om het allerhoogste te bereiken met de ploeg: het geel in Parijs en daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Hopelijk kan ik zelf ook hoog eindigen", zegt Kruijswijk over zijn Tour.

Mike Teunissen (Team Jumbo-Visma)

De laatste Nederlandse drager van de gele trui staat na een jaar blessureleed aan de start in de Tour. Een herhaling van 2019 hoeven we niet te verwachten, de renner uit Rosmalen heeft een rol als knecht. Hij heeft een ondersteunende rol voor Roglic en speelt daarna een rol in het de sprinttrein die Van Aert aan succes moet helpen.

Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert)

Lang geleden was Danny van Poppel de jongste debutant in de Tour de France, als negentienjarige sprinter. In de jaren die volgde werden de pijlen meer en meer gericht op klassiekers in combinatie met sprinten. Hij kende mindere jaren, maar inmiddels heeft de renner uit Moergestel de weg omhoog gevonden. Nu wacht de Tour, waar hij voor zijn ploeg de troef is in de sprintetappes. De 27-jarige Van Poppel reed in 2013 en 2014 de Tour, maar reed hem nog nooit uit.

Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert)

In 2013 reden de broers Van Poppel samen in de Tour, de oudste van de twee fietsende zonen van Jean-Paul van Poppel haalde Parijs toen wel. Voor Boy van Poppel (33) was het tot nu toe zijn enige deelname aan de ronde van Frankrijk. In principe rijdt de renner uit Moergestel in dienst van zijn broertje en moet hij als onderdeel van de sprinttrein zorgen dat Danny in de juiste positie zit om een goed resultaat te rijden.

