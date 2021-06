Zij zijn dolgelukkig met hun Janssen-prik: 'Zonder zorgen naar festival'

Deze jongeren zijn geprikt met het Janssen-vaccin. vergroot

Maar één prik in plaats van twee. Dat is de voornaamste reden waarom mensen kiezen voor een inenting met het Janssen-vaccin. In sporthal De Braken in Boxtel werden vrijdag Janssen-prikken gezet bij mensen die zich daarvoor hadden aangemeld. "Ik heb woensdag met al mijn vriendinnen gebeld. Het leek wel een beetje op de verkoop van festivaltickets", vertelt de Tilburgse Otte Spijkers.

Er zijn inmiddels 100.000 afspraken gemaakt voor een inenting met het Janssen-vaccin. Sinds woensdag kan er gebeld worden met een speciaal nummer om een prikafspraak te regelen. Volgens de GGD zijn het vooral twintigers die gevaccineerd willen worden met Janssen. Omroep Brabant sprak een aantal jongeren die vrijdagmorgen in de rij stonden voor hun eerste én enige prik.

Otte Spijkers - Tilburg

Otte Spijkers uit Tilburg. vergroot

"Ik was echt heel blij toen ik vanmorgen wakker werd", vertelt Otte. "Ik vind het echt superfijn dat ik in één keer klaar ben en over twee weken overal vanaf ben. Ik heb wel een paar vakanties en feestjes gepland."

Vrijwel alle vriendinnen van Otte waren woensdag non-stop aan het bellen in de hoop een Janssen-afspraak te kunnen plannen. "We hebben woensdagmorgen om tien uur met z'n allen aan de lijn gehangen om een afspraak te maken. Het leek een beetje op de verkoop van festivaltickets. Ik zat op een gegeven moment op driehonderd belletjes, zo moeilijk was het om er doorheen te komen. Maar het is ons uiteindelijk gelukt. Er komen zo nog een paar vriendinnen hierheen voor hun prik en de rest is volgende week aan de beurt."

Sjoerd Roskam - Gestel

Sjoerd Roskam uit Gestel. vergroot

Sjoerd Roskam uit Gestel snakt naar meer vrijheid. "Ik wilde wat zekerheid hebben vóór mijn vakantie. Als ik een ander vaccin zou nemen, zou ik in augustus pas de tweede prik krijgen. Voordat die is ingewerkt is mijn vakantie al voorbij. Ik kan niet wachten om zonder zorgen naar een festival te gaan zonder al het gedoe van testen van tevoren. Gewoon lekker ontspannen."

Heel lang heeft Sjoerd niet hoeven bellen. "Ik heb twintig keer geprobeerd te bellen en ik was uiteindelijk de tweede beller van de vrouw die ik sprak. Ik heb van veel mensen gehoord dat ze echt de hele ochtend aan het bellen waren, soms wel tweehonderd keer. Het was echt hopen dat je er doorheen kwam, dat je een plekje kreeg." Bang voor bijwerkingen als trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes is Sjoerd niet. "Ik zou eerder twijfelen omdat Janssen iets minder bescherming biedt dan een vaccin als Pfizer."

Anouk van Leeuwen - Berkel-Enschot

Anouk van Leeuwen uit Berkel-Enschot. vergroot

Ook Anouk van Leeuwen (22) uit Berkel-Enschot is heel blij met haar vaccinatie. "Het heeft echt wel voordelen, zeker omdat ik over twee weken op vakantie ga. Ik ben benieuwd of er nog een tweede prik nodig gaat zijn. Maar dat gebeurt dan in ieder geval niet voor mijn vakantie, dus dat is fijn. Natuurlijk ben ik wel een beetje bang voor de bijwerkingen, maar ik laat het op me af komen. Ik heb genoeg mensen gesproken die er geen last van hebben gehad, dus daar ga ik dan vanuit. Na mijn vakantie ga ik direct de kroeg in!"

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.