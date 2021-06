Wachten op privacy instellingen... Christel de Laat vertelt het goede nieuws in een videoboodschap. Volgende Vorige vergroot 1/2 Christel de Laat met succes geopereerd aan kanker: ‘Geen behandeling nodig’

Christel de Laat is met succes geopereerd aan baarmoederkanker. Dat laat de comédienne en presentatrice weten in een videoboodschap. Ze neemt de komende tijd rust om te herstellen.

“Ik heb heel goed nieuws: er is geen nabehandeling nodig. Ik hoef geen chemo of bestraling, de behandeling is klaar”, vertelt een stralende Christel in een video op Facebook. “M’n artsen dachten al dat ze er heel vroeg bij waren en nu weten we dat we er dus heel vroeg bij waren.”

Op de radio en in het theater

Voorlopig is Christel nog even niet te horen op Omroep Brabant, waar ze iedere zaterdagmiddag met Jordy Graat een programma maakt. “Herstellen duurt nog effe. Ik hoop de radio snel weer te kunnen herpakken. En de theatertour in het najaar komt ook goed”, vertelt ze.

In de boodschap bedankt Christel de artsen en het Catharina Ziekenhuis, waar ze is geopereerd. “En mijn huisarts, die heel accuraat heeft gehandeld en me meteen heeft doorgestuurd.”

