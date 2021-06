Zwermen meikevers duiken op in Helmond en willen maar één ding: seks

En hier draait 't allemaal om. (Foto: Joris Dirkx) vergroot

Ineens duiken ze massaal op, onder meer in de woonwijk Brandevoort in Helmond: meikevers. In grote zwermen gonzen de insecten rond tijdens de schemering. Het zijn flinke exemplaren die een zwaar zoemend geluid produceren, maar verder zijn ze totaal onschuldig en maar met één ding bezig: een seksueel dansje maken.

De beestjes zijn laat voor de tijd van het jaar, maar dat is volgens boswachter Frans Kapteijns niet vreemd. "Alles in de natuur ontvouwt zich twee tot tweeënhalve week later dan normaal, en dat heeft alles te maken met het slechte voorjaar. Maar wij als mensen houden ons eigenlijk als enige aan de seizoenen en noemen het lente of zomer. De planten en dieren gaan gewoon hun eigen gang en wachten de juiste temperatuur af."

Meikevers staan erom bekend dat ze in een cyclus van drie jaar massaal opduiken. De andere twee jaren zijn er beduidend minder exemplaren. Dit jaar is een topjaar voor de meikever, vandaar dat je tijdens de schemering hele zwermen kunt aantreffen onder eiken- of beukenbomen.

Het insect met z'n roodbruine dekschild is vrij groot en maakt een zwaar brommend geluid. De kevers kunnen acht kilometer per uur vliegen, dus ze zijn ook best snel.

"We schrikken ons het leplazerus, simpelweg omdat we veel te weinig weten van de natuur."

Sommige mensen schrikken als-ie opeens langs je hoofd zoemt, maar dat is volgens Kapteijns nergens op gebaseerd. "We leven momenteel in een cultuur waarbij angst steeds grotere vormen krijgt", zegt hij. "Code geel, oranje en rood duiken vaker op. En als er dan een beestje voorbij vliegt dat vrij groot is, dan schrikken we ons het leplazerus, simpelweg omdat we veel te weinig weten van de natuur."

"De meikever kan niks met de mens en wil niks met de mens. Het diertje geeft geen overlast, maar vliegt uit bij het vallen van de avond, net op het moment dat velen een wandelingetje maken met de hond. En die kever vindt het alleen onhandig dat daar iemand loopt, net op de route waar hij wil vliegen."

"Een volwassen mannetje wordt meestal niet ouder dan een maand."

Volgens Kapteijns zijn de dieren maar een hele korte periode actief. "Ze zwermen uit tijdens de schemering, en gaan zo op zoek naar een partner om te paren. Het is eigenlijk één grote seksuele dans in de schemering. Zodra het nacht wordt en ook overdag slapen ze in de bomen. En na een vrij korte periode gaan ze dood. Een volwassen mannetje wordt meestal niet ouder dan een maand. Daarmee zijn ze eigenlijk alleen maar bezig met het voortbestaan van de soort."

Wat als je een zwerm aantreft? "Gewoon van genieten, want het is zo'n mooi beestje", zegt de boswachter. "Hij heeft van die witte haartjes op de borst, net of-ie in het meel heeft gezeten. Neem eens een verrekijker mee, het is een feest om te te zien."

