Koen de Kort moet door ongeluk vrezen voor voortijdig einde wielercarrière

Koen de Kort eerder dit jaar in de Ronde van Italië vergroot

Koen de Kort heeft enorm veel pech gehad bij het ongeluk waarbij hij drie vingers kwijtraakte. Met een vriend reed hij in een offroad-wagen door de Pyreneeën toen de wagen omsloeg. In een reflex stak De Kort zijn rechterhand uit waarna de rolbeugel over die hand ging.

Direct na het ongeluk donderdag is de rechtshandige Koen de Kort naar het ziekenhuis in Barcelona gebracht met een helikopter. Daar moesten drie vingers van zijn rechterhand worden afgezet. Zijn duim is niet beschadigd, zijn wijsvinger wel. Zijn ploeg liet donderdag weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.

Koen de Kort is geboren in Liempde, maar heeft al jaren een huis in Andorra. Dat is voor hem en zijn vriendin de thuisbasis tijdens het wielerseizoen.

De 38-jarige De Kort heeft bij zijn ploeg Trek-Segafredo een aflopend contract. De verwachting was dat hij na dit seizoen zou stoppen. De klassieker Parijs-Roubaix die door corona van het voorjaar naar het najaar verplaatst is, had zijn afscheid kunnen zijn. Door dit ongeluk lijkt zijn carrière voortijdig te eindigen.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Wielrenner Koen de Kort verliest drie vingers bij ongeluk in Andorra

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.