Wielrenner Koen de Kort verliest drie vingers bij ongeluk in Andorra

Koen de Kort (38) is dit jaar de nestor van de Giro

Door een ongeluk met een voertuig tijdens een off-roadtrip in Andorra heeft wielrenner Koen de Kort uit Liempde ernstig handletsel opgelopen. De 38-jarige topsporter werd met spoed per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Sabadell in Spanje. Volgens zijn ploeg Trek-Segafredo konden de artsen niets anders meer doen dan drie vingers van zijn rechterhand amputeren.

ANP & Raymond Merkx Geschreven door

De Kort moet de komende dagen in het ziekenhuis blijven. Hij kan volgens de artsen zijn rechterhand in de toekomst blijven gebruiken, omdat de duim en wijsvinger konden worden gered van amputatie.

Het ongeluk gebeurde donderdag vroeg in de middag in de Pyreneeën. Na beoordeling van de ernst van de situatie in het ziekenhuis in Sabadell werd besloten tot een spoedoperatie. "Ondanks de inspanningen van de artsen in een procedure die meer dan drie uur duurde, was het noodzakelijk om drie vingers te amputeren", laat de ploegleiding weten. "Het gaat om een volledige verwijdering van de derde, vierde en vijfde vinger van zijn rechterhand."

Antibiotica

"De functionaliteit van de hand zal behouden blijven dankzij de duim en wijsvinger. Deze laatste heeft ook aanzienlijke schade opgelopen, maar werd dankzij de inspanningen van de artsen gered van amputatie. Vanwege het vele vuil rond de wonden is het risico op infectie niet uitgesloten en daarom krijgt hij de meest geschikte antibioticakuur. Koen blijft uiteraard de komende dagen in het ziekenhuis."

De ploegarts van Trek-Segafredo heeft voor en na de operatie gesproken met De Kort. Volgens de teamdokter verkeert hij mentaal in een goede conditie.

