Grote schermen in Eindhoven als Oranje kwartfinale haalt

Foto: Archief. vergroot

Als het Nederlands elftal de kwartfinale van het EK haalt, komen er op vier plekken grote tv-schermen te hangen in Eindhoven. De gemeente heeft besloten dat toe te laten als het eenmaal zover is. Horecaondernemers kunnen tegen die tijd een vergunning aanvragen om in aanmerking te komen.

Studio040 Geschreven door

De schermen worden toegestaan op de Markt, het Wilhelminaplein, het Stadhuisplein en het Stationsplein. Voor het 18 Septemberplein wordt geen vergunning verleend, ondanks dat hier in het verleden ook wedstrijden op groot scherm te bekijken waren. Al die informatie heeft lokale omroep Studio040 gelezen in een gemeentelijk document. Daarin is een aangepast schermenbeleid opgenomen.

Voorwaarden

Aan het plaatsen van de schermen zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo worden de schermen dus alleen geplaatst als Nederland het tot de kwartfinale op zaterdag 3 juli weet te schoppen. Voor het eerstvolgende Oranjeduel op zondag 27 juni is geen toestemming verleend.

Verder moet de toegang gratis zijn, en mag een eventueel voorprogramma niet eerder dan een uur voor de wedstrijd worden gestart. Ook mogen de schermen zelf pas een half uur voor het begin van de wedstrijd tot een half uur erna aan.

Voor alsnog is het niet bekend of er al vergunningen voor het plaatsen van schermen zijn aangevraagd.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.