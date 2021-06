'Meisje van Teteringen': na 30 jaar opnieuw aandacht voor onopgeloste moord

Ruim dertig jaar na de gruwelijk vondst van een gemarteld en vermoord meisje in de bossen bij Teteringen, wordt een nieuwe poging gedaan om erachter te komen wie zij was. Burgemeester Paul Depla van Breda onthulde vrijdag op de vindplaats een interactief herdenkingsbord met een QR-code, dat ervoor moet zorgen dat mensen die iets weten hun kennis delen.

Kartrekker is oud-Telegraafjournalist Theo Jongedijk uit Teteringen. Vorig jaar schreef hij al een boek over het Meisje van Teteringen , dat nu anoniem ligt begraven op de begraafsplaats van het dorpje.

Wie met zijn mobiele telefoon de QR-code op het bord scant, krijgt digitale informatie over de nooit opgeloste moord. De hoop is dat dit leidt tot nieuwe aanknopingspunten.

Volgens de oud-journalist heeft de recherche nooit onderzoek in Teteringen gedaan. "Achthonderd meter verderop is een kindertehuis. Volgens de mensen die daar destijds werkten is de politie daar nooit aan de deur geweest."

"Er is door de politie en het OM al uitvoerig naar deze zaak gekeken. En het zelfs een keer opnieuw onderzocht. De vraag nog een keer stellen, na zoveel jaar, is nooit verkeerd. Maar als er geen antwoord kan komen uit strafrechtelijk onderzoek, dan moeten wij ons daar ook bij neerleggen. Met pijn in het hart, maar dan is het niet anders", aldus de Bredase burgemeester.