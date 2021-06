Wachten op privacy instellingen... De opgestapte technisch directeur Ton Lokhoff met NAC-directeur Mattijs Manders. Volgende Vorige vergroot 1/2 NAC-directeur zegt sorry tegen supporters: 'Reactie was te veel uit emotie'

Na weken van onrust, lijkt de rust weer een beetje teruggekeerd bij NAC. Maar de relatie tussen supporters en de club moet wel gelijmd worden. Om daarmee te beginnen, zegt algemeen directeur Mattijs Manders nu sorry tegen de NAC-supporters.

Yannick Wezenbeek & Ronald Strater

Vorige week zaterdag kwam NAC met een opvallend fel persbericht over het vertrek van Maurice Steijn. Onder andere supporters en media kregen de schuld van zijn vertrek. In het bericht werd gesproken over veiligheidsredenen. Een dag eerder werd bekend dat het huis van Steijn bewaakt werd. Hij en zijn gezin zouden bedreigd zijn.

Bijna een week verder maakt Mattijs Manders zijn excuses aan de NAC-supporters. "We hebben een ultimatum vanuit de supporters verkeerd geïnterpreteerd. Ik sta voor de veiligheid van het personeel. Het persbericht dat we uiteindelijk naar buiten hebben gebracht was te veel uit emotie geformuleerd en de NAC-supporters zijn over één kam geschoren. Ik zeg daarom sorry aan de NAC-supporters."

De algemeen directeur benadrukt wel dat hij niet zijn excuses aanbiedt aan de individuen die de dreigementen aan het adres van Maurice Steijn zouden hebben verstuurd en benadrukt dat de situatie zeer ernstig was.

'Heel dreigend'

"De situatie voelde heel dreigend aan. Kinderen durfde niet meer thuis te slapen en vrouwen vroegen aan hun partners om te stoppen. Het had een serieuze impact op iedereen in de organisatie."

Door nu excuses te maken aan de NAC-supporters, hoopt Manders een streep te zetten onder de situatie. Hij wil in de toekomst vaker in gesprek met supporters en hoopt ook tijdens de oefenwedstrijden en gedurende het seizoen een biertje met ze te doen.

Terugkijkend op de afgelopen week krijgt hij een 'treurig gevoel'. "De afgelopen weken kent alleen maar verliezers. Ik viel van de ene verbazing in de andere. Het feit is dat we nu zonder technisch directeur en trainer zitten."

Want hoe gaat de situatie er nu uitzien? "We moeten kijken waar we staan en hoe het proces er de komende weken eruit gaat zien. Er is net voor de eerste training afscheid genomen van Maurice Steijn. Dat was erg emotioneel."

Volgende week duidelijkheid

De algemeen directeur geeft aan dat na het weekend meer duidelijkheid gaat komen. Ook over het aantrekken van spelers. "Er gaat een technisch hart komen." vertelt de directeur. "Maar we moeten kijken hoe we er financieel voorstaan nu alle aandeelhouders vertrekken. Daarnaast is het ook de vraag of spelers willen komen." Mattijs Manders gaat zich hier verder niet mee bemoeien.

Te veel terugkijken wil de algemeen directeur niet meer doen. Hij wil dan ook niet te veel kijken naar welke fouten er eventueel gemaakt zijn. "Misschien hadden we dingen in een andere volgorde moeten doen of zijn we over bepaalde dingen te makkelijk heen gestapt. Het feit is dat er vanaf vandaag weer getraind wordt. We moeten alle neuzen dezelfde kant op krijgen."

