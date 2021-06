Johan Vlemmix koopt kroeg om er tv-programma's op te nemen

Johan Vlemmix (foto: ANP). vergroot

Johan Vlemmix is weer een nieuw project gestart: hij heeft een café met grote zaal gekocht in het Limburgse Beek waar hij een eigen tv-programma gaat opnemen. In dat programma zal veel muziek te horen zijn, maar hij gaat zich ook wagen aan een het opnemen van een talkshow over het nieuws.

Madhavi Raaijmakers

Johan stuitte op het kroegenpand tijdens een fietstocht door Limburg. Het café Auwt Baek telt een oppervlakte van maar liefst vijfhonderd vierkante meter. Vooraan zit een kroeggedeelte volledig in stijl van een oud bruin café. Achterin het gebouw zit een hele grote zaal met podium.

''Ik was al langer opzoek naar een grote ruimte’’, vertelt de geboren Eindhovenaar. ‘’In dit pand kan ik wel vijfhonderd mensen kwijt. Met carnaval wil ik open gaan om hier van alles te organiseren en verder ga ik hier tv-programma’s opnemen. Het zal voorlopig niet opengaan als 'normaal' café.’’

De programma’s gaat Johan maken voor de regionale zender TVEllef. ‘’Er gaan veel optredens komen van allerlei artiesten. De kroeg is precies wat ik zocht dus ik hoef eigenlijk alleen de lichten erin te hangen en de boel iets meer aan te kleden. Je hebt al heel snel de perfecte sfeer die ik zoek voor een tv-studio. Echt die oud-Hollandse stijl.’’

''Juist die serieuze kant wordt heel belangrijk in het programma.''

Naast muziek komt er dus ook een actualiteitenshow. ‘’Het wordt een concept zoals nog niet bestaat in de Nederland. En ik snap dat iedereen bij Johan Vlemmix denkt: dat wordt wel weer een lollige boel, maar juist de serieuze kant wordt ook heel belangrijk.’’

En ook al is hij te zien op een Limburgse zender, Vlemmix richt zich ook op het landelijke publiek. ‘’Ze hadden graag gezien dat de hele boel in het Limburgs dialect zou zijn, maar dat gaat niet gebeuren hoor.’’ Op 15 juli heeft Johan zijn eerste opnames.

In mei kocht hij al een huis in het Limburgse Hoensbroek. In totaal heeft de ondernemer vijf huizen in Nederland waartussen hij met alle liefde op en neer pendelt.

Het café auwt Baek in Beek (foto: Google Streetview). vergroot

