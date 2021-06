Eigenaar friettent ontdekt gat in raam en ziet beschieting op camerabeelden

Kogelgat in het raam (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een friettent aan de Stoutheuvel in Eindhoven is vrijdagochtend beschoten. Dat meldt de politie vrijdagmiddag. De eigenaar ontdekte later op de ochtend een kogelgat in zijn raam. De dader staat op camera, maar is nog spoorloos.

Op de bewakingsbeelden is te zien dat een verdachte tussen vijf uur en half zes vanaf de parkeerplaats gericht op Jordy's Plaza schiet. De omgeving werd daarna ruim afgezet en forensisch rechercheurs deden onderzoek.

De politie heeft de bewakingsbeelden veiliggesteld. Ooggetuigen wordt opgeroepen om zich te melden. Wat de aanleiding is voor de beschieting, is nog niet duidelijk.

(foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

(foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.