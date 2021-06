Nette mensen die wapperen met flappen en dan tuin je er toch in

vergroot

Een nieuwe column van Willem-Jan Joachems, de misdaadverslaggever van Omroep Brabant.

Een vriendelijk echtpaar, al veertig jaar getrouwd: ‘goei volk’. Maar dan doemen er financiële problemen op. Een oud-collega wil ze wel uit de brand helpen. Hij wil hun schuur huren, tegen betaling. Nee, helaas, dat is niet nodig. Maar een half jaar later zijn de problemen er nog steeds en staat hij wéér aan de deur. Voor 500 euro per maand mag hij de schuur gebruiken. De oud-collega wil er wodka stoken.... Tuurlijk.

Deze week begon de rechtszaak over het methlab in Zundert dat vorig jaar zomer in die schuur werd ontdekt. Het verhaal is er een uit duizenden. Ik heb dit soort gedoe met foute huurders nou al zo vaak gehoord. En zeker, sommige mensen met lege stallen en loodsen die weten dondersgoed waar ze aan beginnen. Ze kijken de andere kant uit want het verdient lekker.

"Zo geregeld. En altijd in goed vertrouwen."

Maar er zijn er ook die er intuinen en dan met de gebakken peren zitten. En zeg niet: daar trap ik niet in, want je krijgt in het begin altijd met keurige huurders te maken, nette mensen die wapperen met flappen. Normale mensen, die met legale dingen bezig zijn. Bekenden zelfs, die je ruimte willen huren, zoals in Zundert. Zo geregeld. En altijd in goed vertrouwen.

Maar zo komen ze wel binnen, onder een dekmantel. En dan verschijnen er ineens ook andere mensen op het erf, met de sleutel. Ze bouwen en runnen stiekem maandenlang een flink drugslab, net als in Zundert. Gewoon onder je neus.

"Ze komen als eerste bij jou uit."

Bij de inval vorig jaar lag er alleen al voor 1,3 miljoen euro aan crystal meth. Er moet nog meer zijn gemaakt, als je de viezigheid zag en hoe de betonvloer was opgelost. En daar sta je dan als verhuurder, de eigenaar van dat lab dus minstens medeplichtige. Ze komen als eerste bij jou uit.

Het Zundertse echtpaar was meteen de pineut. Hun huis en schuur moesten een jaar sluiten op last van de burgemeester. Ze mogen nu alleen terug als het pand en terrein weer netjes zijn. Dus er moet geklust worden en dat kost geld.

Alsof dat nog niet genoeg was, eiste het OM tegen beiden een werkstraf van 240 uur en een celstraf van een paar maanden, voor als ze weer de fout in gaan. De vrouw heeft hartritmestoornissen gekregen en haar man daar gaat het ook niet lekker mee. Heel begrijpelijk als je (nog) geen strafblad hebt en ook niet thuishoort in de onderwereld.

"Het is duidelijk dat je als verhuurder het nakijken hebt."

Ze kunnen de balans op maken: was dit het waard? De eigenaren kregen maandelijks 500 euro huur, bij elkaar zo'n 3000 euro. Voor de drugmakers een schijntje. Want een beetje Brabants lab draait in korte tijd al gauw tien miljoen euro omzet.

Het is duidelijk dat je als verhuurder het nakijken hebt. Tenzij je het met opzet doet en nooit gepakt wordt. Dan loont misdaad misschien, hoewel er over deze gevallen weinig bekend is natuurlijk.

Het lijkt me dat de meeste mensen hun lege schuur, stal of loods niet willen verhuren aan criminelen. Nu kan je ook overwegen om helemaal niks te verhuren. Maar als iedereen ‘nee’ zou zeggen kan dat zelfs verlammend werken op de economie. En op je eigen portemonnee.

Daarom is het hoogste tijd voor ideeën. Zeg het maar. Strengere huurbepalingen, zoals geen anderen op het terrein en één sleutel. Camera's? Een slagboom? Onbeperkte toegang van de eigenaar? Alleen stroom op werkdagen? Politie en gemeente die onaangekondigd komen kijken? Een register van huurders, net zoiets als het kadaster? Je moet iets. Want de tijd van in goed vertrouwen iets verhuren is voorbij.

