Fietser rijdt kanaal in, hulpverleners massaal opgetrommeld hem te redden

De fiets die in het water terechtkwam (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een fietser is vrijdagnacht in het water van het Eindhovens Kanaal beland in Eindhoven. Direct na de melding, rond twintig over een, werden een traumahelikopter, ambulances, brandweer en politie ingeschakeld. De man is gewond naar een ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend hoe en waarom de fietser bij de Kanaaldijk-Zuid in het water terechtkwam. Hij raakte van het fietspad en schoot door het dikke riet het kanaal in.

Door te roepen trok het slachtoffer de aandacht van een vrachtwagenchauffeur, die op zijn beurt enkele andere fietsers bereid vond om de man op het droge te krijgen. Toen dat niet lukte, werd 112 gebeld en kwamen diverse hulpverleners in actie.

Uiteindelijk lukte het de brandweer de man uit het koude water te krijgen.

Een vrachtwagenchauffeur bracht de reddingsactie op gang (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Ambulances, brandweer en politie kwamen ter plekke (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

