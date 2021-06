Veertig vaten met drugsafval in Nieuwendijk gevonden

De brandweer bekijkt de vaten (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Aan de Kruissteeg in Nieuwendijk zijn vrijdagmiddag veertig vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden. Uit één vat is vloeistof in een sloot gelekt, zo meldt de politie. De troep komt zo goed als zeker van een drugslab.

De ontdekking werd aan het eind van de middag gedaan. Brandweer en politie waren in actie gekomen nadat er stankoverlast was gemeld. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om de troep op te ruimen.

De plek aan de Kruissteeg waar de vaten werden ontdekt (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De gevonden vaten (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

