Ex-toproeister Amber debuteert als wielrenster in La Course: 'Heb genoten!'

Foto: Team Jumbo-Visma. vergroot

Voor Amber Kraak (26) uit Oss was het zaterdag een bijzondere dag. Ze deed voor het eerst mee aan een internationale wielerwedstrijd: La Course, de eendaagse vrouwenwedstrijd van de Tour de France. Kraak maakte twee jaar geleden nog deel uit van de Nederlandse roeiselectie die zich probeerde te plaatsen voor de Spelen in Tokio. Maar ze verloor haar plezier in het roeien en dus besloot ze zich op een andere sport te richten. Dat werd het wielrennen.

Wielerformatie Jumbo Visma zag wel wat in de kwaliteiten van Kraak - die jaren geleden nog wereldkampioene roeien was in de lichte vrouwendubbel voor deelnemers tot 23 jaar - en contracteerde haar tot het eind van dit jaar, als een soort proefperiode. Vorig weekend maakte Kraak haar debuut in het profpeloton tijdens het NK wielrennen op de weg. In Drenthe eindigde ze als 23e van de 73 deelnemers. Nu volgde dus haar eerste internationale wedstrijd, La Course. Een wedstrijd over 107,4 kilometer van Brest naar Landerneau waarbij de rensters vier keer de Côte de Fosse aux Loups moesten beklimmen. Een drie kilometer lange klim met een stijgingspercentage van 5,7 procent.

'Eindklassering maakt niet zoveel uit'

"Ik vond het een heel leuke ervaring", blikt Amber terug. "Ik heb wel genoten in het peloton. Het was zoals ik al verwacht had veel op en af. Er werd veel aangevallen."

Uiteindelijk kwam ze als 61e over de finish. "Maar mijn rol was om tijdens de eerste zestig kilometer zoveel mogelijk voorin zitten en mee te gaan met aanvallen. Dan maakt de eindklassering niet zoveel uit."

Leerpunten

Volgens Amber smaken deze twee wedstrijden naar meer. "Ik neem het allemaal best wel serieus. Het gaat er vooral om dat ik heel veel dingen leer. Je benoemt een paar leerpunten per wedstrijd en probeert die dingen zo goed mogelijk te doen. Niet meteen verwachten dat je alles kan, maar beetje bij beetje dingen leren."

Ook uit La Course haalt ze weer leerpunten. "Bijvoorbeeld dat je tijdens een afdaling echt wel ietsje scherper moet zijn om niet iedereen je voorbij te laten fietsen. Want dan begin je achteraan in de klim en dat is niet de beste positie."

Marianne Vos

La Course werd overigens gewonnen door landgenote Demi Vollering. Marianne Vos - die deze wedstrijd twee keer eerder op haar naam schreef - werd derde. De renster uit Babyloniënbroek moest naast Vollering ook de Deense Cecilie Uttrup Ludwig voor zich dulden.

Foto: Facebook Amber Kraak. vergroot

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.