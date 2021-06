De politie heeft zaterdagmiddag aan de Dirigentenlaan in Tilburg een zwaargewonde man gevonden. Ze denkt dat hij het slachtoffer is van een steekpartij.

De man werd rond twaalf uur aangetroffen in een van de huizen in de straat. De politie is op zoek naar de dader en onderzoekt wat er zich deze ochtend heeft afgespeeld.