Herdenkingsbord 'meisje van Teteringen' dag na onthulling gestolen

Het bord met een QR-code bij het bos in Teteringen, waar dertig jaar geleden een gemarteld en vermoord meisje werd gevonden, is verdwenen. Het interactieve herdenkingsbord met QR-code werd vrijdag door burgemeester Paul Depla van Breda onthuld en moest onder andere leiden tot tips in de moordzaak.

Ron Vorstermans Geschreven door

Oud-Telegraafjournalist Theo Jongedijk uit Teteringen meldt dat aan Omroep Brabant. Wat er precies met het bord is gebeurd is nog onduidelijk. Rond tien uur zaterdagochtend kwam de eerste melding binnen dat het bord verdwenen was. Het is ook nog onduidelijk wie er achter de actie zit. Jongedijk heeft aangifte gedaan.

Bijzonder bord

Een nieuw bordje komt er voorlopig niet. "Het is een bijzonder bord, het heeft veel moeite gekost om het te laten maken", zegt Jongedijk. De QR-code werd ingezet als hulpmiddel in de inmiddels dertig jaar oude zaak. Wie met zijn mobiele telefoon de QR-code op het bord scande, kreeg digitale informatie over de nooit opgeloste moord. De hoop is dat dit leidt tot nieuwe aanknopingspunten.

“Het bordje is geplaatst in een gebied waar 's nachts weinig controle is”, zegt Jongedijk. “Daarom hebben we het professioneel laten monteren. Mogelijk is het ook weer professioneel verwijderd. Ik hoop dat degene die dit gedaan heeft zich realiseert dat dit niet zomaar een bordje is. Dit is een soort vorm van grafschennis."

Meisje van Teteringen

Burgemeester Paul Depla van Breda onthulde vrijdag op de vindplaats het bord. Jongedijk was erbij en is de kartrekker in de zaak. Vorig jaar schreef hij al een boek over het 'meisje van Teteringen', dat nu anoniem ligt begraven op de begraafplaats van het dorpje.

