Slaper van richel van gebouw in Best geplukt: 'Bleef gewoon doorslapen'

De hulpdiensten zijn zondagochtend vroeg druk bezig geweest om iemand te redden die in slaap was gevallen op een richel aan de buitenkant van het Goodstay-gebouw aan de I.B.C.-weg in Best, waar arbeidsmigranten verblijven.

Agenten hebben samen met de brandweer de slaper met een hoogwerker van de vreemde slaapplek op de tweede etage van het Polenhotel geplukt. "Maar die bleef gewoon doorslapen", laat een agent weten op social media. "De slaper rook naar alcohol."

Goedbedoeld

De slaper is wakker gemaakt en nagekeken door ambulancepersoneel, maar wilde geen verdere hulp. "Tja, soms willen mensen onze goedbedoelde hulp niet accepteren", verzucht de agent. "Gelukkig is de slaper niet gewond geraakt."

