'Man die sliep op richel Polenhotel had 9 meter naar beneden kunnen vallen'

De man die zaterdagnacht in slaap was gevallen op de richel op de tweede etage van het Polenhotel aan de I.B.C-weg in Best is goed weggekomen. Dat vertelt agent Patrick, die de slaper samen met de brandweer zondagochtend veilig van het gebouw wist te halen.

De politie was zaterdagavond ook al naar het Goodstay-gebouw geweest, toen om iemand aan te houden. Toen agenten die arrestatie hadden verricht, was de man die zondagochtend slapend op de richel van het gebouw werd gevonden op het dak van de politieauto geklommen. De man gedroeg zich erg vervelend, maar agenten slaagden erin hem van het dak van de auto te halen.

Portaal met smal dak

Toen de agenten zondagochtend weer bij het Polenhotel aankwamen, zagen ze deze man gevaarlijk liggen op een richel boven een deur. Hij bleek in diepe slaap. "Als hij van die richel was gevallen, had hij op het portaal drie meter daaronder kunnen belanden", vertelt agent Patrick. "Dat portaal heeft maar een smal dak. Als hij daar ook nog vanaf zou zijn gevallen, zou hij een val van in totaal negen meter hebben gemaakt."

Gelukkig viel de slapende man niet en kon de brandweer hem met een hoogwerker naar beneden halen. "Daar werd hij trouwens ook niet wakker van." Uiteindelijk hebben ambulancemedewerkers de slaper wakker gemaakt. Hij bleek dronken en vertelde dat hij van buitenaf naar boven zou zijn geklommen op het gebouw. De man is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar wilde geen verdere hulp.

