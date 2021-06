Verdachte steekpartij Tilburg raakt zelf ook gewond, meldt zich bij politie

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Man zwaargewond door steekpartij in Tilburg

De verdachte van een steekpartij in de Dirigentenlaan in Tilburg heeft zich zelf bij de politie gemeld. De politie was hem al op het spoor.

Janneke Bosch Geschreven door

De man meldde zich zaterdag in het begin van de avond bij de politie. Die had al met getuigen gesproken en had de verdachte al in het vizier.

Ernstig gewond

Zaterdag rond het middaguur kreeg de politie een melding dat er iemand ernstig gewond was geraakt in een huis aan de Dirigentenlaan. Toen agenten bij het huis aankwamen, bleek dat de 29-jarige man die in het huis woont, steekwonden had. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Toen de agenten aankwamen, waren er meerdere mensen in het huis aanwezig. Die getuigen vertelden wat er was gebeurd en dat de dader ervandoor was gegaan. De politie heeft contact met hem gezocht, en daarna meldde de 25-jarige verdachte zich op het politiebureau. Hij bleek ook gewond te zijn geraakt. Nadat hij was aangehouden is ook hij naar het ziekenhuis gebracht.

De politie probeert de komende dagen nog duidelijk te krijgen wat er zich nu precies heeft afgespeeld in het huis aan de Dirigentenlaan.

