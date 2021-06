Vol terras in Schijndel keek op groot scherm naar Oranje en Max Verstappen

Wachten op privacy instellingen... Vol terras in Schijndel kijkt op groot scherm naar Oranje en Max (Foto: Noel van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/2 Schijndelaars kijken weer ouderwets samen naar Oranje, maar ook voor meteen voor 't laatst...

In het Jansenpark in Schijndel hadden café De Sok en De Beurs gezamenlijk een zomerterras ingericht. Dankzij de coronaversoepelingen kon er zondagmiddag op schermen naar de Formule 1 en het EK gekeken worden. Wat een Oranjefeest had moeten worden, liep uit op een gedeeltelijk deceptie: Oranje strandde tegen Tsjechië en mag de koffers pakken. Thomas de Groot, eigenaar van De Sok, is niet van plan om bij de pakken neer te gaan zitten: "Alle ballen gaan nu op Max."

"Dit is echt balen", zegt café-eigenaar De Groot. "Ik had gehoopt nog wat extra omzet te kunnen draaien als Oranje verder was gekomen. Jammer, maar we laten waarschijnlijk wel de Formule 1-races op de schermen zien. Alle ballen op Max."

Rond drie uur waren er al zo'n tweehonderd oranjefans bij elkaar op het zomerterras. "We lieten iedereen zitten", vertelde De Groot. "We zagen wel dat mensen de coronaregels minder serieus nemen sinds een week. We probeerden wel de tafels op afstand te houden, maar we zijn geen politieagent gaan spelen."

De twee Schijndelse kroegen hadden gekozen voor schermen buiten en zitplaatsen omdat bij staanplaatsen of binnen Testen voor Toegang verplicht zou zijn. "Wij mochten tot de grote versoepelingen een zomerterras doen van de gemeente." Voor sommigen was het even wennen, na bijna 1.5 jaar weer voetbal kijken met elkaar. "Maar het was snel weer normaal. Alsof het niet weg was geweest," zei één van de aanwezigen.

