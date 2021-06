Vol terras in Schijndel kijkt op groot scherm naar Oranje en Max Verstappen

In het Jansenpark in Schijndel hebben café De Sok en De Beurs gezamenlijk een zomerterras ingericht. Dankzij de versoepelingen kan er zondagmiddag op schermen naar de Formule 1 en het EK gekeken worden.

Rond drie uur waren er al zo'n tweehonderd oranjefans bij elkaar. "We laten iedereen zitten", vertelt Thomas de Groot, eigenaar van De Sok. "We zien wel dat mensen de coronaregels minder serieus nemen sinds een week. We proberen de tafels op afstand te houden, maar we gaan geen politieagent spelen."